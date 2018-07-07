CdS Stadio: La Fiorentina è destinata ad essere la squadra più giovane in Serie A, ad oggi media di 23 anni ma con Pjaca e Pasalic...
Come riportato da Corriere Dello Sport - Stadio, t nell'edizione odierna, la Fiorentina ha una media età in campo molto bassa: 23,27 anni. Statistica che potrebbe addirittura migliorare con gli acquis...
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2018 09:01
Come riportato da Corriere Dello Sport - Stadio, t nell'edizione odierna, la Fiorentina ha una media età in campo molto bassa: 23,27 anni. Statistica che potrebbe addirittura migliorare con gli acquisti di Pjaca e Pasalic per passare a 22 anni. Un record ed un obbiettivo: giovani forti, uniti e con voglia di rilancio.
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