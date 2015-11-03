Labaro Viola

Notizie Fiorentina Eta Media Fiorentina

Sky: la Fiorentina è la squadra più giovane della Serie A. La media dei titolari è impressionante. La classifica...

09 agosto 2018 13:56

CdS Stadio: La Fiorentina è destinata ad essere la squadra più giovane in Serie A, ad oggi media di 23 anni ma con Pjaca e Pasalic...

07 luglio 2018 09:01

Archivio

Esplora l'archivio di Fiorentina Eta Media

Sett. 32 Sett. 27