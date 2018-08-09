Sky: la Fiorentina è la squadra più giovane della Serie A. La media dei titolari è impressionante. La classifica...

Come riportato da Sky Sport sul proprio sito, l’età media dei calciatori viola titolare è la più bassa della Serie A. Citando testualmente il sito: i viola hanno deciso lo scorso anno di cominciare un...

Come riportato da Sky Sport sul proprio sito, l’età media dei calciatori viola titolare è la più bassa della Serie A. Citando testualmente il sito: i viola hanno deciso lo scorso anno di cominciare un nuovo ciclo che ora li attesta al primo posto per età media con 23.45 anni. Pioli vuole continuare sulla stessa scia, come dimostrano gli acquisti di Lafont e Pjaca, tra i talenti più puri nei loro rispettivi ruoli. Ecco la classifica completa: