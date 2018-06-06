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Tuttosport, Pioli chiama Scuffet a Firenze. Il portiere bianconero ha voglia di rilanciarsi..

“E Pioli in porta chiama Scuffet”. E' questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport. La Fiorentina è  in cerca di portieri..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 10:42
Tuttosport, Pioli chiama Scuffet a Firenze. Il portiere bianconero ha voglia di rilanciarsi.. -
Rassegna Stampa
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“E Pioli in porta chiama Scuffet”. E' questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport. La Fiorentina è  in cerca di portieri, nelle ultime ore è lievitata l’idea Simone Scuffet. L’estremo difensore dell’Udinese, avendo giocato solo poche partite in stagione, è in cerca di rilancio e l’imminente ritorno in bianconero di Alex Meret potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. La volontà di Corvino sembrerebbe quella di orientarsi su Meret, ma il costo alto del cartellino, unito la voglia di cambiare aria di Scuffet, potrebbero spingere i viola in questa direzione.

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