Tuttosport, Pioli chiama Scuffet a Firenze. Il portiere bianconero ha voglia di rilanciarsi..

“E Pioli in porta chiama Scuffet”. E' questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport. La Fiorentina è in cerca di portieri..

“E Pioli in porta chiama Scuffet”. E' questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport. La Fiorentina è in cerca di portieri, nelle ultime ore è lievitata l’idea Simone Scuffet. L’estremo difensore dell’Udinese, avendo giocato solo poche partite in stagione, è in cerca di rilancio e l’imminente ritorno in bianconero di Alex Meret potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. La volontà di Corvino sembrerebbe quella di orientarsi su Meret, ma il costo alto del cartellino, unito la voglia di cambiare aria di Scuffet, potrebbero spingere i viola in questa direzione.