Benassi: "Parlai con Miha e mi disse che ero la terza scelta. Domano nessun senso di rivalsa.."

Sul quotidiano Tuttosport, è uscita stamani un'intervista fatta a Marco Benassi, attuale centrocampista della Fiorentina..

Sul quotidiano Tuttosport, è uscita stamani un'intervista fatta a Marco Benassi, attuale centrocampista della Fiorentina. Queste le sue parole: "Quella di domani sarà una gara speciale per me: rivedrò tanti compagni ma l’affronterò come sempre con la voglia di vincere, far bene e aiutare la mia squadra. Spirito di rivalsa? No, non fa parte di me. Le scelte di Mihajlovic su di me? Un anno fa contro Fiorentina e Lazio non feci bene e lui mi sostituì: ebbi un confronto con lui chiedendogli perché restassi spesso fuori. E quando il Toro passò al 4-2-3-1 mi disse che era la seconda o addirittura la 3a scelta. Sentirsi dire questo mi ha portato a fare delle riflessioni”