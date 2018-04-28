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Tuttosport, anche il Liverpool vuole Chiesa. Per lui pronta un'offerta plurimilionaria

Sull'edizione quotidiana del giornale sportivo Tuttosport, leggiamo di un interesse del Liverpool per il giovane esterno della Fiorentina Federico Chiesa..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 aprile 2018 10:22
Tuttosport, anche il Liverpool vuole Chiesa. Per lui pronta un'offerta plurimilionaria - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Sull'edizione quotidiana del giornale sportivo Tuttosport, leggiamo di un interesse del Liverpool per il giovane esterno della Fiorentina Federico Chiesa. D'altronde non è la prima volta che il classe '97 viene accostato a un club di Premier: Chelsea, Manchester United e Tottenham sono sulle sue tracce da tempo. Così come PSG, Juve e Napoli. L'allenatore dei reds Jürgen Klopp, rimasto colpito, avrebbe sollecitato la società, già pronta ad offrire fino a 50 milioniAndrea Della Valle, domani al Franchi, proverà a convincere Chiesa a restare almeno un altro anno, anche se al momento i pensieri dell'attaccante viola sono tutti sulla sfida contro il Napoli.

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