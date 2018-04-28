Tuttosport, anche il Liverpool vuole Chiesa. Per lui pronta un'offerta plurimilionaria

Sull'edizione quotidiana del giornale sportivo Tuttosport, leggiamo di un interesse del Liverpool per il giovane esterno della Fiorentina Federico Chiesa..

Sull'edizione quotidiana del giornale sportivo Tuttosport, leggiamo di un interesse del Liverpool per il giovane esterno della Fiorentina Federico Chiesa. D'altronde non è la prima volta che il classe '97 viene accostato a un club di Premier: Chelsea, Manchester United e Tottenham sono sulle sue tracce da tempo. Così come PSG, Juve e Napoli. L'allenatore dei reds Jürgen Klopp, rimasto colpito, avrebbe sollecitato la società, già pronta ad offrire fino a 50 milioni. Andrea Della Valle, domani al Franchi, proverà a convincere Chiesa a restare almeno un altro anno, anche se al momento i pensieri dell'attaccante viola sono tutti sulla sfida contro il Napoli.