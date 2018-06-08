GdS, no della Roma per El Shaarawy. Castrovilli piace al Chievo. Pjaca..
Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe rifiutato la proposta di trasferimento di El Shaarawi..
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2018 10:26
Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe rifiutato la proposta di trasferimento di El Shaarawy, seguito dalla Fiorentina nei giorni scorsi. I viola continuano dunque a trattare per Marko Pjaca, esterno che piace molto a Corvino. In uscita invece si parla del classe '97 Castrovilli, fresco di una buona stagione in Serie B con la maglia della Cremonese