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GdS, no della Roma per El Shaarawy. Castrovilli piace al Chievo. Pjaca..

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe rifiutato la proposta di trasferimento di El Shaarawi..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2018 10:26
GdS, no della Roma per El Shaarawy. Castrovilli piace al Chievo. Pjaca.. -
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Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe rifiutato la proposta di trasferimento di El Shaarawy, seguito dalla Fiorentina nei giorni scorsi. I viola continuano dunque a trattare per Marko Pjaca, esterno che piace molto a Corvino. In uscita invece si parla del classe '97 Castrovilli, fresco di una buona stagione in Serie B con la maglia della Cremonese

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