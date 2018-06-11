Qs, la Fiorentina assalta Meret. Ecco il piano di Corvino per portarlo a Firenze

E’ Alex Meret, 21 anni di proprietà dell'Udinese il primo colpo che Corvino sta provando a piazzare, anche se le difficoltà sono evidenti, soprattutto sotto il profilo economico

E’ Alex Meret, 21 anni di proprietà dell'Udinese il primo colpo che Corvino sta provando a piazzare, anche se le difficoltà sono evidenti, soprattutto sotto il profilo economico. Per questo si sta provando ad aprire un varco di fronte all’ipotesi sì di prestito oneroso, ma con obbligo di riscatto. Ciò permetterebbe di spalmare la spesa nel tempo, e i 10 milioni che al momento fanno parte del portafoglio di Corvino (a cui si vanno ad aggiungere i 5 della cessione per Bruno Gaspar, aspettando di conoscere il destino di Ante Rebic, dalla cui vendita da parte dell’Eintracht si ricaverà comunque il 30%) non andrebbero praticamente ad essere quasi intaccati.

A scriverlo è il Qs