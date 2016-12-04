SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-PALERMO

La cronaca live minuto per minuto di Fiorentina-Palermo

22.43: finisce qua Fiorentina-Palermo 2-1! Buona serata da Gabriele Caldieron.

47': GOAL BABACAAAAARRRR! Cross fantastico di Zarate e Babacar incoccia di testa sul secondo palo e trova il fondo del sacco. 2-1.

44': Zarate scodella bene in area Vecino spizza e Chiesa spara addosso a Posavec ma tutto è fermo per fuorigioco.

40': entra Gazzi al posto di Jajalo.

37': corner battuto bene da Zarate con la palla che viene messa fuori. Ilicic calcia al volo di destro palla alta. Esce Ilicic entra Chiesa.

36': giallo per Badelj.

34': buona la trama viola che si spenge con la bordata di Astori alle stelle ahimè.

32': esce Bernardeschi, entra il rispolverato Zarate.

28': si accende Ilicic che tutto da solo con un tacco si libera, sinistro dalla "sua" mattonella tiro però velleitario.

23': ci prova Ilicic da lontano, Posavec si accascia e blocca la sfera. Sul contropiede Nestorovski conclude a lato.

20': non è successo niente in questi minuti entra adesso Rispoli per Morganella. Entra anche Badelj per Tello.

11': QUAISON BRIVIDO! Batti e ribatti al limite poi il giocatore rosanero al volo la piazza sul secondo palo, la sfera si spegne alta sopra la traversa ma davvero di un soffio.

6': giallo per Tomovic, diffidato salterà la gara interna con il Sassuolo.

5': GOAL PALERMO JAJALO! Punizione meravigliosa e Tatarusanu incolpevole 1-1.

21.54: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina-Palermo. Nessun cambio da ambo le parti.

--------SECONDO TEMPO--------

21.35: fine primo tempo Fiorentina in vantaggio per 1-0 sul Palermo.

44': Morganella crossa bene da destra per Nestorowski, Tomovic lo anticipa.

42': DOPPIA OCCASIONE VIOLA: Ilicic crossa dalla sinistra e Vecino arriva da dietro e impatta di testa, Posavec d'istinto respinge, altro cross di Ilicic e Babacar e Kalinic però non arrivano a concludere.

40': POSAVEC MIRACOLOSO! Lancio con il contagiri di Salcedo per Babacar che tira con violenza ma Posavec si supera e manda in angolo.

34': GOAL BABACAR! Tiro di Ilicic, respinta di Posavec che perde palla nella respinta, Baba segna regolarmente ma goal annullato...

32': GOAL FIORENTINA BERNARDESCHI: bacio al palo aprendo il piatto sinistro, 1-0.

31': calcio di rigore per la Fiorentina, fallo di mano di Alesami.

29': ammonito Morganella.

27': Ilicic inventa per la corrente Bernardeschi a sinistra, spunto che lo porta al cross basso per Kalinic, tiro in curva.

22': buona trama del Palermo e contropiede viola alimentato da Tello, servizio per Ilicic che con il sinistro a giro non trova la porta.

20': bravo Salcedo a chiudere un filtrante di Nestorowski per Quaison.

19': ANCORA FIORENTINA: Vecino recupera palla, Ilicic serve Kalinic che però spara a salve su Posavec. Era un'ottima occasione...

18': OCCASIONE VIOLA: Vecino conta i passi dalla distanza e spara, la palla esce di un millimetro.

15': panico in area rosanero: Tello crossa e Andelkovic respinge malamente di petto, la palla rimane lì ma sia Kalinic che Babacar non riescono ribadire in rete.

10': Kalinic GOAL! Ma l'assistente alza la bandierina... da replay il croato era in posizione regolare. Il goal era nato da un pregevole cross di Vecino e colpo di testa di Kalinic sul secondo palo.

9': Babacar dopo un pregevole stop serve Kalinic che calcia da posizione defilata: angolo.

6': cioccolatino per Astori da parte di Ilicic derivante da un calcio piazzato il difensore viola però buca l'intervento.

4': Tomovic si addormenta e Quaison cade in area, Giacomelli fa segno di giocare...

3': buona accelerazione di Tello sulla destra e susseguente cross, la difesa libera.

20.49: VIA! È iniziata Fiorentina-Palermo, la viola attacca sotto la Curva Fiesole.

----------INIZIO GARA-----------

20.30: amici sportivi ben ritrovati su labaroviola, un saluto da Gabriele Caldieron. Al Franchi arriva il Palermo del neo allenatore Corini, Sousa opta per la doppia punta con Bernardeschi e Tello sulle corsie.