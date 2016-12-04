SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-PALERMO

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La cronaca live minuto per minuto di Fiorentina-Palermo
22.43: finisce qua Fiorentina-Palermo 2-1! Buona serata da Gabriele Caldieron.
47': GOAL BABACAAAAARRRR! Cross fantastico di Zarate e Babacar incoccia di testa sul secondo palo e trova il fondo del sacco. 2-1.
44': Zarate scodella bene in area Vecino spizza e Chiesa spara addosso a Posavec ma tutto è fermo per fuorigioco.
40': entra Gazzi al posto di Jajalo.
37': corner battuto bene da Zarate con la palla che viene messa fuori. Ilicic calcia al volo di destro palla alta. Esce Ilicic entra Chiesa.
36': giallo per Badelj.
34': buona la trama viola che si spenge con la bordata di Astori alle stelle ahimè.
32': esce Bernardeschi, entra il rispolverato Zarate.
28': si accende Ilicic che tutto da solo con un tacco si libera, sinistro dalla "sua" mattonella tiro però velleitario.
23': ci prova Ilicic da lontano, Posavec si accascia e blocca la sfera. Sul contropiede Nestorovski conclude a lato.
20': non è successo niente in questi minuti entra adesso Rispoli per Morganella. Entra anche Badelj per Tello.
11': QUAISON BRIVIDO! Batti e ribatti al limite poi il giocatore rosanero al volo la piazza sul secondo palo, la sfera si spegne alta sopra la traversa ma davvero di un soffio.
6': giallo per Tomovic, diffidato salterà la gara interna con il Sassuolo.
5': GOAL PALERMO JAJALO! Punizione meravigliosa e Tatarusanu incolpevole 1-1.
21.54: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina-Palermo. Nessun cambio da ambo le parti.
--------SECONDO TEMPO--------
21.35: fine primo tempo Fiorentina in vantaggio per 1-0 sul Palermo.
44': Morganella crossa bene da destra per Nestorowski, Tomovic lo anticipa.
42': DOPPIA OCCASIONE VIOLA: Ilicic crossa dalla sinistra e Vecino arriva da dietro e impatta di testa, Posavec d'istinto respinge, altro cross di Ilicic e Babacar e Kalinic però non arrivano a concludere.
40': POSAVEC MIRACOLOSO! Lancio con il contagiri di Salcedo per Babacar che tira con violenza ma Posavec si supera e manda in angolo.
34': GOAL BABACAR! Tiro di Ilicic, respinta di Posavec che perde palla nella respinta, Baba segna regolarmente ma goal annullato...
32': GOAL FIORENTINA BERNARDESCHI: bacio al palo aprendo il piatto sinistro, 1-0.
31': calcio di rigore per la Fiorentina, fallo di mano di Alesami.
29': ammonito Morganella.
27': Ilicic inventa per la corrente Bernardeschi a sinistra, spunto che lo porta al cross basso per Kalinic, tiro in curva.
22': buona trama del Palermo e contropiede viola alimentato da Tello, servizio per Ilicic che con il sinistro a giro non trova la porta.
20': bravo Salcedo a chiudere un filtrante di Nestorowski per Quaison.
19': ANCORA FIORENTINA: Vecino recupera palla, Ilicic serve Kalinic che però spara a salve su Posavec. Era un'ottima occasione...
18': OCCASIONE VIOLA: Vecino conta i passi dalla distanza e spara, la palla esce di un millimetro.
15': panico in area rosanero: Tello crossa e Andelkovic respinge malamente di petto, la palla rimane lì ma sia Kalinic che Babacar non riescono ribadire in rete.
10': Kalinic GOAL! Ma l'assistente alza la bandierina... da replay il croato era in posizione regolare. Il goal era nato da un pregevole cross di Vecino e colpo di testa di Kalinic sul secondo palo.
9': Babacar dopo un pregevole stop serve Kalinic che calcia da posizione defilata: angolo.
6': cioccolatino per Astori da parte di Ilicic derivante da un calcio piazzato il difensore viola però buca l'intervento.
4': Tomovic si addormenta e Quaison cade in area, Giacomelli fa segno di giocare...
3': buona accelerazione di Tello sulla destra e susseguente cross, la difesa libera.
20.49: VIA! È iniziata Fiorentina-Palermo, la viola attacca sotto la Curva Fiesole.
----------INIZIO GARA-----------
20.30: amici sportivi ben ritrovati su labaroviola, un saluto da Gabriele Caldieron. Al Franchi arriva il Palermo del neo allenatore Corini, Sousa opta per la doppia punta con Bernardeschi e Tello sulle corsie.