Badelj: "Fiorentina ambiziosa ma servono i fatti. Sono concentrato. Mercato? Non ne so niente..."

Le parole di Badelj: "Fiorentina ambiziosa ma la realtà è un'altra

Il centrocampista croato della Fiorentina, Milan Badelj è intervenuto direttamente dal ritiro della nazionale ai microfoni di Sportske Jutarnji ecco le sue dichiarazioni:

"Sono felice del mio rendimento con la mia Nazionale, anche se ambisco a fare sempre meglio. Con l'Islanda? Imperativo vincere. La Fiorentina e il mercato? Sono concentrato al massimo, e sono felice a Firenze. Adesso non ci penso, vedremo questo inverno cosa succederà. Non è il momento di parlarne con la società gigliata.

Le dicerie che mi vogliono lontano dalla Fiorentina sono tutte lanciata dai media, io non ne sono al corrente. La Fiorentina è una società molto ambiziosa, ma ovviamente, una cosa sono i desideri, un'altra la realtà...".