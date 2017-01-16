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Le immagini più belle della vittoria contro la Juventus. Il fotoracconto

Il fotoracconto di Fiorentina-Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2017 12:58
Le immagini più belle della vittoria contro la Juventus. Il fotoracconto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Fiorentina-Juve, 15.01.2017. Gonzalo Rodriguez, foto Fiorenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com.
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