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Le immagini più belle della vittoria contro la Juventus. Il fotoracconto
Il fotoracconto di Fiorentina-Juventus
A cura di
Redazione Labaroviola
16 gennaio 2017 12:58
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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