SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER TORINO-FIORENTINA

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La cronaca live minuto per minuto di Torino-Fiorentina
Dopo 4' di recupero finisce qua. Torino 2 Fiorentina 1. Sottotono Badelj, Bernardeschi e Borja Valero. Bene Milic e Babacar
87': Borja Valero crossa bene per Babacar che anticipa tutti e sfiora il goal, Calvarese fischia gioco pericoloso...
85': Martinez sale in cielo e colpisce di testa ma Tatarusanu sventa. Cambio, esce Benassi entra Baselli.
84': GOAL FIORENTINA! BABACAR! Pregevole cross di Milic per "baba" che di testa trafigge Hart! 2-1.
80': ammonito Salcedo per un fallo su Belotti.
78': calcia Ljajic dal limite, tiro deviato e angolo.
71': esce Iago Falque ed entra Martinez.
69': Kalinic spizza per Milic che spara una bordata, altissimo. Era preferibile il cross...
66': pronto il doppio cambio, entreranno Vecino e Babacar. Escono Badelj e Bernardeschi.
65': Borja Valero da posizione defilata spara in bocca ad Hart anziché servire al centro, sul capovolgimento di fronte corner per il Torino.
61': ci prova Zarate da distanza siderale, Hart blocca.
59': GOAL TORINO, Benassi! Difesa ferma e Benassi stoppa con calma uno scavino in area, controlla e calcia sul primo palo, Tatarusanu si fa malamente trafiggere. 2-0.
58': entra Ljajic esce Boje.
56': classica azione di Bernardeschi che guadagna un corner.
54': ammonito Sanchez.
48': subito Zarate che apre per Milic, cross respinto e trova il corner. Kalinic poi impatta ma palla alta.
19.01: Via! Si riparte dal 1-0 di Iago Falque.
INIZIO SECONDO TEMPO
19.00: cambio entra Zarate ed esce Ilicic
FINE PRIMO TEMPO
41': BRIVIDO SANCHEZ! Il colombiano spara di sinistro dentro l'area su un corner. La palla esce di un soffio.
40': Milic crossa bene al centro in area piccola ma nessuno è lesto per il tap-in vincente.
35': ammonito Castan che malmena Borja Valero in contropiede.
32': HART PROVVIDENZIALE! Bernardeschi illumina Kalinic con un gran cross, il croato impatta sul primo palo dove Hart sventa, ma il bomber doveva optare per il palo lungo, grossa occasione sprecata.
29': buon cross di Milic per Ilicic che non riesce a battere verso la rete.
26': PALO KALINIC! Ma il tutto era fermo per offside, solo brivido per Hart.
24': Acquah lancia Belotti che viene chiuso ottimamente da Tomovic. Grande chiusura.
23': è ancora il Torino in pressing con un bel cross di Zappacosta.
21': cross di Tomovic e colpo di testa di Bernardeschi, niente di fatto.
14': GOAL TORINO: contropiede fulmineo con Borja Valero che perde palla, rimpallo fortunoso di Iago Falque su Milic, l'attaccante poi prosegue e calcia con il sinistro in buca d'angolo. 1-0.
13': triangolo tra Kalinic e Bernardeschi con quest'ultimo che ahimè non riesce poi a calciare.
10': ancora toro, sassata di Zappacosta dalla distanza che sibila il palo.
9': occasione Torino, Iago Falque scende bene sulla destra e crossa, il solito Belotti attacca il primo palo e impatta di testa. Esterno della rete.
7': bella discesa di Bernardeschi che ritarda il cross, angolo.
5': Borja Valero con l'esterno trova Kalinic che cade, tutto ok per Calvarese.
4': il Torino tenta il pressing alto sulla difesa viola.
2': Borja Valero rimedia un brutto colpo.
18.01: Via! È iniziata Torino-Fiorentina, arbitra il sig. Calvarese
INIZIO GARA
17.58: squadre in campo a breve il fischio di inizio, Fiorentina in maglia bianca e pantaloncini viola.
17.51: buona presenza di tifo viola all'olimpico di Torino, a mio avviso sono più dei 600 previsti.
17.40: Sousa si affida ancora a Milic sulla sinistra con una sola punta davanti, solo panchina per Gonzalo, Zarate e Vecino. Il toro si aggrappa all'estro di Iago Falque e Belotti.
Queste le formazioni:
Torino: Hart, Zappacosta, Castan, Rossettini, Barreca, Acquah, Belotti, Iago Falque, Benassi, Valdifiori, Boye.
Fiorentina: Tatarusanu, Tomovic, Astori, Salcedo, Bernardeschi, Sanchez, Badelj, Milic, Ilicic, Borja Valero, Kalinic.
17.30: amici di Labaroviola benvenuti alla cronaca live di Torino-Fiorentina, un saluto da Gabriele Caldieron
Gabriele Caldieron