Dall'esultanza di Pjaca, l'abbraccio al piccolo Lorenzo e il saluto al capitano sotto la Fiesole. Le foto più belle
Ecco le foto più belle targate Labaroviola sulla vittoria di ieri della Fiorentina contro la Spal per 3-0. Questi gli scatti migliori e significativi del matchFirenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.20...
A cura di Redazione Labaroviola
23 settembre 2018 13:09
Ecco le foto più belle targate Labaroviola sulla vittoria di ieri della Fiorentina contro la Spal per 3-0. Questi gli scatti migliori e significativi del match
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com