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Dall'esultanza di Pjaca, l'abbraccio al piccolo Lorenzo e il saluto al capitano sotto la Fiesole. Le foto più belle

Ecco le foto più belle targate Labaroviola sulla vittoria di ieri della Fiorentina contro la Spal per 3-0. Questi gli scatti migliori e significativi del matchFirenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.20...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2018 13:09
Dall'esultanza di Pjaca, l'abbraccio al piccolo Lorenzo e il saluto al capitano sotto la Fiesole. Le foto più belle -
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Ecco le foto più belle targate Labaroviola sulla vittoria di ieri della Fiorentina contro la Spal per 3-0. Questi gli scatti migliori e significativi del match

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Dall'esultanza di Pjaca, l'abbraccio al piccolo Lorenzo e il saluto al capitano sotto la Fiesole. Le foto più belle
Dall'esultanza di Pjaca, l'abbraccio al piccolo Lorenzo e il saluto al capitano sotto la Fiesole. Le foto più belle
Dall'esultanza di Pjaca, l'abbraccio al piccolo Lorenzo e il saluto al capitano sotto la Fiesole. Le foto più belle
Dall'esultanza di Pjaca, l'abbraccio al piccolo Lorenzo e il saluto al capitano sotto la Fiesole. Le foto più belle
Dall'esultanza di Pjaca, l'abbraccio al piccolo Lorenzo e il saluto al capitano sotto la Fiesole. Le foto più belle
Dall'esultanza di Pjaca, l'abbraccio al piccolo Lorenzo e il saluto al capitano sotto la Fiesole. Le foto più belle

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