CdS: ADV vuole essere allo stadio, arriverà in extremis. Presente tutta la dirigenza bolognese...
Visto l'importante momento, ADV in extremis vuole esserci
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2017 10:32
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, vuole essere in tribuna a sostenere la squadra. Il quotidiano ipotizza un arrivo in extremis insieme a Cognigni. Il momento della Fiorentina è importante per la rincorsa all'Europa League e ADV non vuole mancare. Il presidente del Bologna, Saputo, è in città da ieri e sarà presente con tutta la dirigenza bolognese al seguito di questo derby dell'appennino...