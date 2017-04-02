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CdS: ADV vuole essere allo stadio, arriverà in extremis. Presente tutta la dirigenza bolognese...

Visto l'importante momento, ADV in extremis vuole esserci

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 aprile 2017 10:32
CdS: ADV vuole essere allo stadio, arriverà in extremis. Presente tutta la dirigenza bolognese... -
Rassegna Stampa
Fiorentina
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Andrea Della Valle
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Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, vuole essere in tribuna a sostenere la squadra. Il quotidiano ipotizza un arrivo in extremis insieme a Cognigni. Il momento della Fiorentina è importante per la rincorsa all'Europa League e ADV non vuole mancare. Il presidente del Bologna, Saputo, è in città da ieri e sarà presente con tutta la dirigenza bolognese al seguito di questo derby dell'appennino...

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