CdS: ADV vuole essere allo stadio, arriverà in extremis. Presente tutta la dirigenza bolognese...

Visto l'importante momento, ADV in extremis vuole esserci

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, vuole essere in tribuna a sostenere la squadra. Il quotidiano ipotizza un arrivo in extremis insieme a Cognigni. Il momento della Fiorentina è importante per la rincorsa all'Europa League e ADV non vuole mancare. Il presidente del Bologna, Saputo, è in città da ieri e sarà presente con tutta la dirigenza bolognese al seguito di questo derby dell'appennino...