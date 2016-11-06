SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-SAMPDORIA

Questa la cronaca minuto per minuto di Fiorentina-Sampdoria.

FINISCE QUI! 1-1 al Franchi, Bernardeschi e Muriel i marcatori. La Samp ha sfruttato i cambi con Praet molto incisivo. Fiorentina che spreca tante occasioni e viene punita. Sousa poteva schierare almeno uno tra Zarate e Babacar dalla panchina, i cambi sono sintomo di preoccupazione. Un saluto da Gabriele Caldieron, a presto.

94': TATARUSANU! Praet snocciola un missile dalla distanza ma il portiere viola vola e sventa la minaccia.

92': ammonito Pereira.

91': PUGGIONI SALVA! Punizione velenosa di Ilicic e Astori incorna bene sul secondo palo, il portiere salva tutto.

90': 4 minuti di recupero.

87': Quagliarella tenta un sinistro a giro da buona posizione, fuori.

85': esce Milic ed entra Vecino, anche oggi neanche un minuto per Zarate...

84': tenta ancora una rovesciata Bernardeschi palla che termina fuori.

83': Sanchez sbaglia l'ennesimo passaggio, il suo ingresso al momento è negativo.

81': GONZALO SPRECA! Pennellata di Bernardeschi per Gonzalo che tutto solo al limite dell'area piccola manda fuori clamorosamente! Entra Budimir esce Muriel.

80': caparbiamente Milic guadagna una punizione.

75': PUGGIONI MIRACOLOSO! Punizione battuta al centro di Ilicic in mischia viene sporcata ma il portiere blucerchiato si supera e respinge.

73': bel cross di Milic e Kalinic per un soffio non arriva e non uccide la Samp!

69': OCCASIONE SAMP! Muriel è straripante su Astori e mette al centro, velo di Quagliarella per Bruno Fernandes e tiro respinto. Ammonito Badelj che ha finito la benzina letteralmente. Entra Sanchez. Esce Sala entra Pereira.

66': Bruno Fernandes tira con violenza da posizione defilata ma Tatarusanu c'è.

66': vistoso il calo di Badelj e Ilicic spero di sbagliarmi. Zarate per svoltare?

64': esce Tello entra Chiesa.

60': ammonito Milic per un fallo su Muriel.

56': GOAL SAMPDORIA, MURIEL! 1-1! Regini sgroppa sulla sinistra e crossa, Muriel anticipa Gonzalo di testa e segna il terzo goal in carriera usando il gioco aereo e l'ennesimo alla Fiorentina. Legge del goal: goal sbagliato...

54': Ilicic imita Borja Valero con un meraviglioso stop, servizio per Tello che crossa al centro, male perché Kalinic non ci può arrivare. La Fiorentina deve sfruttare meglio le occasioni.

54': ammonito Bruno Fernandes per proteste.

52': pennellata di Ilicic per Kalinic che controlla bene ma viene chiuso all'ultimo, Barreto nel capovolgimento di fronte tira alto da buona posizione.

51': OCCASIONE VIOLA! Stop da Play Station di Borja Valero che va in percussione, palla al centro per Ilicic che è sfortunato nel controllo a centro area e l'azione sfuma.

50': sul capovolgimento di fronte Bernardeschi rientra sul sinistro e calcia ma tiro in curva ferrovia.

49': cross di Praet ed angolo Samp.

47': Tello in contropiede spreca tirando malissimo a lato.

46': chance per Quagliarella che tenta un destro potente, Tatarusanu respinge.

19.08: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina e Sampdoria si riparte dall' 1-0 firmato Bernardeschi. Entra Praet al posto di Linetty.

---------SECONDO TEMPO-------

46': dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo 1-0.

46': contropiede viola con Ilicic che mette al centro, Berna tira ed è angolo. Gonzalo sul corner svetta alto ma la palla termina alta.

44': ammonito Gonzalo per un fallo su Muriel.

37': Tello mette dentro per Kalinic che segna ma il goal è annullato per il giusto offside.

36': GOOOOOLLL!!! BERNARDESCHI!!! Angolo battuto corto con Berna che crossa tagliato al centro, Astori "illude" tutti tentando l'intervento, non riesce di poco a toccare e la palla termina dentro sul secondo palo! 1-0! Goal attribuito al momento a Bernardeschi.

35': Ilicic serve benissimo Kalinic al centro che si gira e calcia sulla schiena di Regini ahimè.

34': triangolazione eccelsa tra Bernardeschi e Milic, quest'ultimo si invola nel cuore dell'area e crossa, la difesa libera era però una buona occasione.

33': ci prova Bruno Fernandes dalla distanza ma Tatarusanu blocca.

29': caparbiamente Badelj recupera palla ed illumina Milic, buono il cross basso a rimorchio ma non arriva la battuta a rete.

26': Ilicic si ingolosisce perché Puggioni in un disimpegno sbaglia e tenta un goal dai pressi della bandierina.

23': classica azione personale di Ilicic che prova il sinistro, Puggioni si accascia e para.

20': Bruno Fernandes pesca bene Muriel che scappa ad Astori, il sinistro da posizione defilata è alto.

18': Quagliarella fermato in offside lanciato a rete, da replay vi sono molti dubbi.

17': bello il cross di Milic per il connazionale Kalinic che incorna ma il pallone termina fuori alla sinistra di Puggioni.

16': buon cross di Astori e angolo viola. Niente di fatto.

12': meravigliosa azione viola! Kalinic con un tacco volante trova Bernardeschi che verticalizza per Ilicic, tiro però respinto dalla difesa ospite.

9': cross di Tello dalla destra, Bernardeschi stoppa di petto e tenta la rovesciata, debole e dunque facile per Puggioni.

7': Ilicic cerca in verticale Kalinic ma Regini è lesto in chiusura.

4': reazione viola: capitan Gonzalo esce in anticipo, due passi e bordata dalla distanza, palla a lato.

2': bel cross dalla destra e mezza cilena di Quagliarella, palla a lato. La Samp è partita a forte...

1': pronti via ed è subito Samp: errore nel palleggio con Quagliarella che ne approfitta e guadagna una punizione da 25 metri. Muriel calcia alto, non di molto.

18.04: VIA! È iniziata Fiorentina-Sampdoria! Arbitra il Sig. Rizzoli di Bologna.

-----------INIZIO GARA----------

17.55: il terreno sembra ampiamente reggere, speriamo che nel corso della gara la situazione non peggiori.

17.34: amici di Labaroviola.com buonasera, un saluto da Gabriele Caldieron di scena sotto il cielo grigio di Firenze: Fiorentina-Sampdoria, ecco le formazioni delle squadre: Fiorentina: 3-4-2-1 Tatarusanu, Tomovic, Gonzalo, Astori, Milic, Badelj, Borja Valero, Tello, Bernardeschi, Ilicic, Kalinic. Sampdoria: 4-3-1-2 Puggioni, Sala, Regini, Skriniar, Silvestre, Torreira, Barreto, Linetty, Bruno Fernandes, Muriel, Quagliarella.