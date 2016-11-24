SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-PAOK SALONICCO
Questo il link per seguire la cronaca live minuto per minuto di Fiorentina-Paok
20.53: FINISCE QUI: FIORENTINA 2 PAOK 3 . Un saluto da Gabriele Caldieron.
92': GOAL PAOK! Rodrigues fredda i viola! Palla persa da Bernardeschi, capovolgimento di fronte e Tomovic non argina bene Rodrigues il quale rientra e scaraventa in rete. 2-3
90': 3' di recupero.
89': conclude Sanchez dalla distanza ma Brkic blocca a terra.
87': va Ilicic ma la palla si perde sul fondo.
86': Chiesa guadagna un buon calcio di punizione dal limite. Positivo il suicidio approccio.
84': ammonito Pelkas.
81': esce Shakhov entra Mystakidis esce anche Tello ed entra Ilicic.
77': Babacar si gira in un fazzoletto e calcia, tiro che non inquadra la porta.
76': ci riprova Sanchez da fuori area. Tiro velleitario.
75': contropiede PAOK con Thiem che conclude palla fuori.
74': svetta Sanchez in area da calcio d'angolo: fuori.
72': ci prova Tello con il destro a giro, il tiro si perde sul fondo.
70': esce Campos entra Pelkas.
65': entra Sanchez al posto di Cristoforo.
64': bellissima palla di Tomovic per Cristoforo in inserimento, dopo il controllo però viene chiuso.
62': ammonito Leovac per un fallaccio su Chiesa.
59': Chiesa scappa sulla fascia e conclude con il destro, il tiro termina fuori. Entra Thiam esce Kouloris.
57': Brkic blocca un cross basso di Bernardeschi.
55': Lezzerini rischia ancora un disimpegno e manca poco subisce goal...
52': TOMOVIC MIRACOLOSO! Lezzerini esce e buca l'intervento, Rodrigues sulla linea spara e Tomovic con il piede gli nega il goal!
49': BABACAAAARRRRR! Cioccolatino di Astori per Babacar, difesa non attentissima e dopo lo stop l'attaccante non sbaglia 2-2! È entrato Chiesa al posto di Milic.
20.04: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina e Paok, si riparte dallo 1-2. Nessun cambio.
---------SECONDO TEMPO-------
19.47: Fine primo tempo, vince il Paok 1-2.
44': ammonito Crespo.
41': OCCASIONE VIOLA: cross illuminante di Tello per Babacar che buca clamorosamente...
40': cross di Tomovic e colpo di testa Cristoforo. Brkic blocca.
39': doppio cross di Bernardeschi, il primo buono e non sfruttato il secondo no.
35': bordata di Vecino dalla distanza, tiro a lato, non di molto.
34': ci prova Babacar col sinistro. A lato.
32': BERNARDESCHI! 1-2! Badelj trova Babacar che sponda benissimo per Babacar, Federico calcia sul primo palo e accorcia le distanze.
24': GOAL PAOK! CAMPOS! Cross di Rodeigues a rimorchio per il numero 10 che da dentro l'area non perdona Lezzerini... 0-2. Ma la Fiorentina recrimina sul goal fantasma.
22': OCCASIONE VIOLA! Astori crossa egregiamente di esterno, Babacar mette giù e difende palla, scarico per Badelj che da due passi manda a lato... La Fiorentina merita il pareggio.
22': ricordiamo che in Europa League non vi è la GLT, il dispositivo del goal no goal...
20': ALTRA TRAVERSA CRISTOFORO! Scende Bernardeschi a destra e crossa basso, arriva Cristoforo che calcia ma la palla sbatte sulla traversa e poi sulla linea, dopo Babacar trova pronto Brkic che si rifugia in angolo. Da replay il pallone sembra dentro...
18': TRAVERSA VIOLA! Babacar viene messo giù in area, l'arbitro fa proseguire e la palla giunge a Bernardeschi che sgancia un missile a giro da fuori area, traversa palo CLAMOROSO!
17': OCCASIONE PAOK! Rodrigues recupera palla e si lancia in un coast to coast, destro da fuori area e Lezzerini para, ma che azione...
13': Fiorentina molle in fase offensiva con troppi "gigioneggiamenti" in palleggio. Ci vuole una reazione, subito.
7': PALO PAOK! Tomovic perde palla e Rodrigues converge verso il centro, destro terrificante sul palo lungo e il legno salva la viola.
4': GOAL PAOK: Campos calcia da fuori area, Lezzerini respinge male centrale e dopo Shakhov tenta il tap-in, il tiro non è irresistibile ma passa sotto al corpo del portiere viola... 0-1.
3': lancio di Vecino per Babacar, dopo incomprensione tra Leovac e Brkic, Cristoforo prova ad approfittarne ma l'azione sfuma.
19.01: VIA! È iniziata Fiorentina-Paok! Pioggia sul terreno del Franchi.
-----------INIZIO GARA---------
18.53: nel prepartiita è intervenuto anche il DS Corvino: "Faremo di tutto per trattenere Bernardeschi. Sousa? L'opzione scade ad Aprile".
18.30: buonasera amici di labaroviola il saluto vi arriva da Gabriele Caldieron, di scena Fiorentina-Paok Salonicco. Alla Fiorentina serve almeno un pareggio per assicurarsi il primo posto nel girone. Queste le formazioni:
FIORENTINA: Lezzerini, Tomovic, Astori, Gonzalo, Milic, Badelj, Vecino, Cristoforo, Bernardeschi, Tello, Babacar. All. Sousa (Tatarusanu, Sanchez, Zarate, Kalinic, Salcedo, Ilicic, Chiesa)
PAOK: Brkic, De Matos, Leovac, Djalma Braune, Crespo, Cimirot, Koulouris, Mendes, Shakov, Varela, Canas. All. Ivic (Glykos, Mame, Malezas, Biseswar, Mystakidis, Kitsiou, Pelkas)