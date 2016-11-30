Kalinic ha la sindrome del Franchi? No, sono questi i motivi per i tanti goal in trasferta...

Una statistica che incuriosisce e non poco, ma a tutto c'è un perchè...

Fa pensare che Nikola Kalinic abbia totalizzato ben 13 reti su 18 totali messe a segno in maglia viola lontano dal Franchi ma a tutto c'è un perchè.

Il motivo è più che semplice: è ben noto che qualsiasi squadra venga a Firenze si chiuda a riccio per far male in contropiede una tattica che, nuoce da sempre alla squadra viola. Per Kalinic dunque pochi palloni e per giunta lontani dalla porta. In trasferta tutto è diverso: le squadre non si possono permettere di aspettare la Fiorentina e così, in velocità, per la squadra gigliata ci sono molti più spazi che Nikola sa sfruttare in modo eccelso e nel calcio si sa... I numeri non mentono mai.

Gabriele Caldieron