SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-BORUSSIA M'GLADBACH

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La cronaca live di Fiorentina-Borussia M'Gladbach
22.58: finita con i fischi preannunciati. Fiorentina 2 Borussia M'Gladbach 4. Buonanotte da Gabriele Caldieron
93': prevedo una bordata di fischi...
92': altri due minuti da giocare...
89': sottoporta Babacar di testa non riesce a mettere in rete.
86': contatto dubbio in area su Chiesa ma l'arbitro fa proseguire...
81': OCCASIONE VIOLA! Ilicic ancora con il sinistro da fuori area, alto da buona posizione.
80': ci prova Ilicic con un destro potente... Ma no no preciso...
78': fuori Dahoud dentro Strobl.
75': ammonito Stindl per aver affossato Chiesa, stoico a resistere a cariche precedenti.
71': esce Hofmann entra Johnson.
67': TRAVERSA CLAMOROSA ILICIC! Solita punizione magistrale e Sommer la tocca quel tanto che basta per fare infrangere la sfera sul legno.
66': ammonito Kramer.
63': fuori Bernardeschi dentro Ilicic e fuori Badelj dentro Babacar.
62': servono due goal alla Fiorentina senza prenderli... Adesso è veramente dura...
59': GOAL BORUSSIA CHRISTENSEN! Svetta su calcio piazzato e mette dentro 2-4. Franchi ammutolito.
58': PERICOLO VIOLA! Christensen scende per vie centrali e calcia. La palla sfiora la traversa.
54': ANCORA STINDL. Punizione battuta corta fuori area e Stindl con il piatto destro trova il fondo del sacco. 2-3 incredibile.
51': la Fiorentina guadagna un corner ma non deve assolutamente impaurirsi. Il Borussia sente l'odore del sangue.
49': KALINIC NON RIESCE A TIRARE! Batti e ribatti davanti a Sommer ma la palla non entra...
46': PAREGGIO BORUSSIA! STINDL! Drmic da due passi calcia addosso a Tatarusanu, poi Stindl deve solo spingere 2-2.
22.08: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina e Borussia M'Gladbach.
--------SECONDO TEMPO-------
21.53: fine primo tempo al Franchi. 2-1.
45': tre minuti di recupero. Ammonito Olivera per il rigore in precedenza.
43': NON SBAGLIA STINDL. Palla da una parte, portiere dall'altra. 2-1.
42': CALCIO DI RIGORE PER IL BORUSSIA, atterrato Herrmann a centro area. Rigore generoso.
41': PROVVIDENZIALE TATARUSANU! Drmic si presenta da posizione defilata e Tatarusanu si distende e si supera.
40': la partita è leggermente calata di ritmo, la Fiorentina cerca la gestione.
35': Drmic conclude alto con il destro da posizione defilata.
27': GOAL FIORENTINA! BORJA VALERO! Vestergaard scivola e perde il pallone al limite. Lo spagnolo ne approfitta e non perdona Sommer, 2-0 Fiorentina!
26': esce Hazard entra Drmic.
25': IL BORUSSIA È VIVO! Cross al centro per Dahoud che attaccando il primo palo calcia alto.
22': DOPPIA OCCASIONE VIOLA! Borja mette al centro per Kalinic, la palla schizza a Chiesa che di esterno calcia su Sommer, Bernardeschi arriva al tap-in ma non segna. Che spreco! Sulla ripartenza ammonito Vecino.
20': tafferugli in curva ferrovia tra tedeschi e viola...
15': NIKOLA KALINIC! 1-0! Bernardeschi gli offre una meravigliosa palla dopo una conduzione di 40 metri, che Kalinic dopo controllo piazza sul secondo palo in rete. Goal pesantissimo!
12': Chiesa calcia alto dopo un buon fraseggio gigliato concluso con un cross di Sanchez e la palla messa fuori proprio prima del tiro.
8': Hazard calcia male un ghiotto calcio di punizione...
6': PALO BORUSSIA! Angolo per i tedeschi e cross dentro con Vestergaard che svetta di testa e colpisce il palo. La Fiorentina subisce.
4': BRIVIDO! Dahoud chiude in angolo un Kalinic pronto al tap-in.
3': OCCASIONE BORUSSIA! Wendt sale bene a sinistra e mette al centro un cross al vetriolo, Badelj salva nei pressi della linea. Poi Hofmann calcia debole.
1': prima sortita ospite, Gonzalo perde palla e Hazard trasmette per Stindl ma Astori è lesto a chiudere.
21.05: VIA! È iniziata Fiorentina-Borussia M'Gladbach.
-----------INIZIO GARA----------
20.41: lo stadio va man mano riempiendosi, sono circa 4000 i tedeschi.
20.15: amici di labaroviola buonasera dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, il saluto vi arriva da Gabriele Caldieron. Fiorentina-Borussia M'Gladbach si riparte dallo 0-1 firmato Bernardeschi. Queste le formazioni:
FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Maxi Olivera; Borja Valero, Bernardeschi; Kalinic.
BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-4-2): Sommer; Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt; Herrmann, Kramer, Dahoud, Hofmann; Hazard, Stindl.