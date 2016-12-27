A Torino per il dopo Allegri pensano a Paulo Sousa...

Secondo La Gazzetta Dello Sport, Marotta avrebbe messo in cima alla lista dei desideri Paulo Sousa...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, la Juventus al termine di questa stagione cambierà allenatore. Al posto di Massimiliano Allegri in cima alla lista dei desideri del club bianconero ci sarebbe Paulo Sousa, un profilo gradito anche per via del suo passato in bianconero. Gli altri nomi segnati sulla lista di Marotta sono Jardim e Di Francesco.