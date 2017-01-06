Allenamento: Borja Valero si ferma per una distorsione alla caviglia. In dubbio per il Pescara?

Una tegola non da poco: Borja Valero esce anzitempo dal campo...

Sembrava ormai prossimo al rientro, invece adesso è di nuovo in dubbio la presenza di Borja Valero contro il Pescara. Infatti il giocatore spagnolo ha subito una lieve distorsione alla caviglia nel corso dell'allenamento a porte aperte stamani al Franchi. Il giocatore ha lasciato il campo accompagnato dallo staff medico. La Fiorentina dovrà fare a meno di lui anche con il Pescara? Solo il tempo ci darà la risposta...