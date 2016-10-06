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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gli impegni degl’undici nazionali viola, sfida Sanchez-Vecino. Sousa prende appunti…

Rassegna Stampa

Gli impegni degl’undici nazionali viola, sfida Sanchez-Vecino. Sousa prende appunti…

Redazione

6 Ottobre · 09:33

Aggiornamento: 6 Ottobre 2016 · 09:33

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Come riportato nell’edizione odierna de La Nazione, Paulo Sousa dopo aver concesso i giorni liberi fissa ad oggi la ripresa regolare degli allenamenti. “Regolare” ma non troppo, visto che saranno ben undici gli assenti in casa viola, a causa dei rispettivi impegni con le nazionali. La lista degli assenti è dunque questa: Chiesa, Dragowski, Hagi, Astori, Bernardeschi, Badelj, Kalinic, Sanchez, Vecino, Tatarusanu e Ilicic.
Sono cinque le partite di oggi che vedranno impegnati i giocatori viola, partendo alle 15.00 con Federico Chiesa con gli azzurri U20, alle 17.30 tocca all’U21 di Dragowski, ed Hagi, che scenderà in campo alle 19.30 con la sua Romania U19. Bernardeschi e Astori ovviamente aspettano la Spagna, stasera allo Juventus Stadium anche se dovrebbero partire dalla panchina, mentre i croati Badelj e Kalinic saranno titolari per la sfida al Kosovo. Gli impegni internazionali dei viola si chiuderanno con la sfida di lunedì (ore 22.30 italiane) tra Uruguay e Colombia, nella quale si sfideranno i due viola Matias Vecino e Carlos Sanchez. Un match molto indicativo per Sousa che lo immaginiamo davanti alla televisione con birra ghiacciata e quaderno degli appunti…

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