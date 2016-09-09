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ACF: colore inedito ed elegante, sarà la maglia europea. La maglia si caratterizza per...

Ecco il comunicato ufficiale della Fiorentina che lancia sul mercato la terza maglia della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2016 09:28
ACF: colore inedito ed elegante, sarà la maglia europea. La maglia si caratterizza per... -
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Dopo la presentazione della terza maglia di gioco della Fiorentina, la società ha emesso il seguente comunicato ufficiale:

“ACF Fiorentina e il marchio iconico dello sport francese continuano la loro collaborazione all’insegna dell’eleganza e del mix tra sport performance e lifestyle anche per la terza maglia ufficiale. La terza maglia si caratterizza per lo stile, sempre elegante, e per il colore inedito e audace. Un rosso di tendenza e sgargiante che i giocatori indosseranno per la prima volta in occasione della sfida di Europa League con il Paok Salonicco, giovedì 15 settembre.La nuova nuance è stata realizzata appositamente ed in esclusiva per il brand parigino da France Teinture, azienda storica a Troyes situata vicino all’Atelier le coq sportif a Romilly sur seine.Le coq sportif anche per questa stagione ha messo tutto il suo cuore e il savoir-faire nella realizzazione di una maglia unica”.

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