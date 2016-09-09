ACF: colore inedito ed elegante, sarà la maglia europea. La maglia si caratterizza per...

Ecco il comunicato ufficiale della Fiorentina che lancia sul mercato la terza maglia della Fiorentina

Dopo la presentazione della terza maglia di gioco della Fiorentina, la società ha emesso il seguente comunicato ufficiale:

“ACF Fiorentina e il marchio iconico dello sport francese continuano la loro collaborazione all’insegna dell’eleganza e del mix tra sport performance e lifestyle anche per la terza maglia ufficiale. La terza maglia si caratterizza per lo stile, sempre elegante, e per il colore inedito e audace. Un rosso di tendenza e sgargiante che i giocatori indosseranno per la prima volta in occasione della sfida di Europa League con il Paok Salonicco, giovedì 15 settembre.La nuova nuance è stata realizzata appositamente ed in esclusiva per il brand parigino da France Teinture, azienda storica a Troyes situata vicino all’Atelier le coq sportif a Romilly sur seine.Le coq sportif anche per questa stagione ha messo tutto il suo cuore e il savoir-faire nella realizzazione di una maglia unica”.