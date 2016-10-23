SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER CAGLIARI-FIORENTINA

Questo il live di Cagliari-Fiorentina

FINE PARTITA: CAGLIARI 3 FIORENTINA 5

46': Padoin da ottima posizione sciupa incredibilmente.

44': saranno 5 i minuti di recupero.

43': esce l'ottimo Tello ed entra Diks.

41': Melchiorri anticipa Astori ma di testa la palla si perde alta.

38': giallo per Bernardeschi per simulazione a centrocampo.

36': Bernardeschi ci prova da trenta metri su punizione. Palla alta...

31': ancora da calcio d'angolo, stavolta segna Borriello, 3-5...

30': esordio in maglia viola per Hagi, esce Ilicic.

27': Storari sventa egregiamente un'ottima punizione di Ilicic.

24': giallo per Murru

23': esce Sau entra Melchiorri

19': esce Borja Valero entra Sanchez

16': Capuano! Cross su angolo e Marco Capuano segna appena entrato, gran goal 2-5. Esce Tachsidis entra Barella.

11': OCCASIONE KALINIC, Bernardeschi verticalizza per il croato che si gira con il sinistro in un fazzoletto, Storari respinge poi l'azione sfuma. Cambio esce Salomon entra Capuano.

9': bordata di Bruno Alves dai 30 metri, deviata ed angolo.

8': TRIPLETTA E PALLONE A CASA KALINIC! Cross delizioso di Kalinic che di testa incrocia sul secondo palo, MANITA VIOLA!

5': ci prova Ilicic dalla sua mattonella, palla fuori.

VIA! È iniziato il secondo tempo tra Cagliari e Fiorentina!

-------FINE PRIMO TEMPO-------

45+1: Dopo un minuto di recupero FINE PRIMO TEMPO: CAGLIARI 1 FIORENTINA 4.

39': DOPPIETTA ANCHE DI KALINIC! Golasso! Bernardeschi dalla destra appoggia a Kalinic che da fuori area con un chirurgico destro a giro trova la rete. 1-4! Che spettacolo!

32': ammonito per Tachsidis che ha affossato Kalinic su una ripartenza.

31': GOAL FIORENTINA! Ancora BERNARDESCHI! Ilicic appoggia per il numero 10 viola che spara un missile terra-aria da fuori area e trova il "sette"! 1-3!

25': BERNARDESCHI! Kalinic si inventa una palla a tagliare fuori la difesa sul secondo palo, arriva Federico che deve solo spingere. Fiorentina in vantaggio! 1-2!

21': secondo goal in campionato per il croato e quarto stagionale dopo la doppietta di giovedì.

19': KALINIC!!!! Sul susseguente angolo è Tello a crossare per Kalinic che di testa non perdona. 1-1!

18': Ilicic calcia bene una punizione che termina di poco a lato.

15': OCCASIONE CAGLIARI! Dalla rimessa laterale Di Gennaro calcia forte, Tatarusanu respinge bene poi l'autore del vantaggio spara in curva.

14': sul capovolgimento di fronte il Cagliari guadagna una punizione e viene ammonito Astori per un precedente fallo su Borriello.

12': bel dialogo tra Kalinic e Ilicic con quest'ultimo che calcia bene, il tiro rimpallato termina in angolo.

8': battuta pregevole ma Storari sventa in tuffo, nella possibilità di tap-in non arriva nessuno...

7': timidissima reazione viola, Tello guadagna una buona punizione per Ilicic.

3': evidenziato dal replay la disattenzione difensiva, l'attaccante cagliaritano è solo...

1': GOAL CAGLIARI! Subito Di Gennaro! Cross di Murru e di testa il fantasista mette dentro sul primo palo. Doccia fredda per i viola...

VIA! È iniziata Cagliari-Fiorentina, tenuta bianca per la squadra di Sousa.

----------INIZIO GARA----------

14.54: il clima è mite a Cagliari, l'ex di turno è Astori così come Storari e Vecino. La Fiorentina storicamente dal 1965 ha vinto solo 4 volte al Sant'Elia.

14.51: la Fiorentina abbassa Borja Valero a centrocampo e rilancia Bernardeschi titolare

Cagliari (4-3-1-2): Storari; Pisacane, Salamon, Alves, Murru; Isla, Tachtsidis, Padoin; Di Gennaro; Borriello, Sau.

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Salcedo, Rodriguez, Astori; Tello, Vecino, Borja Valero, Olivera; Ilicic, Bernardeschi; Kalinic.

Buon pomeriggio da labaroviola, un saluto da Gabriele Caldieron, a breve di scena Cagliari-Fiorentina.