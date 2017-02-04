Roma-Fiorentina: i precedenti di una sfida tra le più giocate in Serie A...
I precedenti delle sfide tra Roma e Fiorentina che si sfideranno nuovamente martedì all'Olimpico
Roma-Fiorentina di scena martedì sera all'Olimpico sarà la gara numero 156 dove i giallorossi e i viola si sfideranno alla ricerca dei consueti tre punti. Gare che per altro spiccano sempre per spettacolarità nei goal segnati come si evince dalle statistiche seguenti. L'ultima vittoria viola risale alla partita d'andata con il goal di Badelj che regalò l'1-0 finale.
Mentre l'ultima vittoria in campo romano della squadra viola risale al 2012 quando la Fiorentina grazie ai goal di Jovetic e Lazzari in extremis che donò alla squadra tre punti pesanti in vista salvezza. La Roma invece ha vinto l'ultima volta in casa contro i viola a marzo 2016 con un sonoro 4-1.
BILANCIO TOTALE
Giocate: 155
Vittorie Roma: 50
Pareggi: 58
Vittorie Fiorentina: 47
Gol Roma: 193
Gol Fiorentina: 189
BILANCIO A ROMA
Giocate: 77
Vittorie Roma: 36
Pareggi: 27
Vittorie Fiorentina: 14
Gol Roma: 119
Gol Fiorentina: 77
Gabriele Caldieron