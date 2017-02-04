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Roma-Fiorentina: i precedenti di una sfida tra le più giocate in Serie A...

I precedenti delle sfide tra Roma e Fiorentina che si sfideranno nuovamente martedì all'Olimpico

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
04 febbraio 2017 13:29
Roma-Fiorentina: i precedenti di una sfida tra le più giocate in Serie A... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Roma-Fiorentina di scena martedì sera all'Olimpico sarà la gara numero 156 dove i giallorossi e i viola si sfideranno alla ricerca dei consueti tre punti. Gare che per altro spiccano sempre per spettacolarità nei goal segnati come si evince dalle statistiche seguenti. L'ultima vittoria viola risale alla partita d'andata con il goal di Badelj che regalò l'1-0 finale.

Mentre l'ultima vittoria in campo romano della squadra viola risale al 2012 quando la Fiorentina grazie ai goal di Jovetic e Lazzari in extremis che donò alla squadra tre punti pesanti in vista salvezza. La Roma invece ha vinto l'ultima volta in casa contro i viola a marzo 2016 con un sonoro 4-1.

BILANCIO TOTALE

Giocate: 155
Vittorie Roma: 50
Pareggi: 58
Vittorie Fiorentina: 47
Gol Roma: 193
Gol Fiorentina: 189

BILANCIO A ROMA

Giocate: 77
Vittorie Roma: 36
Pareggi: 27
Vittorie Fiorentina: 14
Gol Roma: 119
Gol Fiorentina: 77

Gabriele Caldieron

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