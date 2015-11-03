Notizie Statistiche Fiorentina

Tutte le statistiche dietro la crisi della Fiorentina: i numeri dei Viola sono tra i peggiori d'Europa
14 novembre 2025 18:09
Euro Club Index: "La Fiorentina ha il 35,5% di possibilità di vincere la Conference League, Olympiacos favorita"
06 maggio 2024 21:00
Contro il Torino si cerca una vittoria esterna che manca da più di 1 mese, in trasferta media di 1,15 punti a gara
29 febbraio 2024 12:09
Fiorentina, Del gol neanche l'ombra: i Viola sono ultimi in Serie A per occasioni concretizzate
12 ottobre 2022 17:24
Fiorentina-Atalanta, statistiche a confronto: i viola molto più cinici, Atalanta sprecona
30 settembre 2018 19:06
Roma-Fiorentina: i precedenti di una sfida tra le più giocate in Serie A...
04 febbraio 2017 13:29
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