Labaro Viola

Notizie Statistiche Fiorentina

Tutte le statistiche dietro la crisi della Fiorentina: i numeri dei Viola sono tra i peggiori d'Europa

14 novembre 2025 18:09

Euro Club Index: "La Fiorentina ha il 35,5% di possibilità di vincere la Conference League, Olympiacos favorita"

06 maggio 2024 21:00

Contro il Torino si cerca una vittoria esterna che manca da più di 1 mese, in trasferta media di 1,15 punti a gara

29 febbraio 2024 12:09

Fiorentina, Del gol neanche l'ombra: i Viola sono ultimi in Serie A per occasioni concretizzate

12 ottobre 2022 17:24

Fiorentina-Atalanta, statistiche a confronto: i viola molto più cinici, Atalanta sprecona

30 settembre 2018 19:06

Roma-Fiorentina: i precedenti di una sfida tra le più giocate in Serie A...

04 febbraio 2017 13:29

Archivio

Esplora l'archivio di Statistiche

Sett. 46
Sett. 19 Sett. 9
Sett. 41
Sett. 39
Sett. 5