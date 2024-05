Euro Club Index: “La Fiorentina ha il 35,5% di possibilità di vincere la Conference League, Olympiacos favorita”

L’Euro Club Index, esperti statistici olandesi, hanno pubblicato le percentuali di probabilità di vittoria della UEFA Europa Conference League. I favoriti sono i greci dell’Olympiacos, forse aiutati dal fatto che la finale si giocherà ad Atene, città appunto dei biancorossi, con una percentuale di 36.8%. La Fiorentina è poco dietro (35,5%); greci e toscani hanno una percentuale alta perché hanno vinto le rispettive semifinali di andata, la squadra di Atene ha battuto l’Aston Villa 4-2 a Birmingham, mentre i viola hanno sconfitto a Firenze il Club Brugge per 3-2. Proprio i belgi sono terzi in questa particolare classifica con la percentuale di 17.3%, mentre gli inglesi sono ultimi con il 10.4% di possibilità di vincere la Conference League.

I maggiori siti di scommesse invece danno favorita la Fiorentina, con una quota di 2.25 per la vittoria finale, poi l’Olympiacos con la quota 3.00. L’Aston Villa invece ha quota 5.00, mentre il Club Brugge è data come la squadra meno indicata per la vittoria della Conference League, infatti ha una quota di addirittura 7.50.

Però vedendo singolarmente le quote delle due semifinali di ritorno, il Club Brugge sembra leggermente favorito sulla Fiorentina, visto che la partita si giocherà in Belgio. Infatti la vittoria dei neroblù è data a 2.55, il pareggio a 3.20 e la vittoria dei viola a 2.75, mentre il passaggio del turno è dato a 3.50 per il Brugge e a 1.30 per la Fiorentina, dato che ai gigliati basterà anche un pari. Ad Atene l’Olympiacos ha una quota di 3.35 per l’1 fisso, il pareggio è dato a 3.60, mentre la vittoria dell’Aston Villa ha una quota di 1.97. Ma anche in questo caso, i greci in virtù del risultato di settimana scorsa, sono quotati a 1.30 per il passaggio del turno, e per gli inglesi il raggiungimento della finale del 29 maggio è dato a 3.50.

SERDAR: “PARTITA CONDIZIONATA DAL CALDO, FIORENTINA GRANDE SQUADRA”