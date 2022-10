Fiorentina, Del gol neanche l’ombra: i Viola sono ultimi in Serie A per occasioni concretizzate

Il noto portale Kickest ha riportato una serie di dati e statistiche in riferimento alla situazione della Fiorentina. Dall’analisi si può intuire come il problema della squadra di mister Vincenzo Italiano sia quasi esclusivamente relativo alla fase realizzativa. Di seguito lo studio:

I gigliati tendono ad avere spesso il controllo della palla, e non in modo sterile: primi per possesso medio (61%, con una precisione dell’85.7%), sono in testa anche alla classifica concernente il field tilt (64,94%), misura riguardante i passaggi effettuati nell’ultimo terzo di campo offensivo, e superano (di molto) la media del campionato per passaggi nella metà campo avversaria (235.4 passaggi P90 contro i 161.9 medi). I tiri derivanti dalla costruzione non sono pochi: la Fiorentina è terza per tiri totali in Serie A (155), e sesta per tiri in porta (45). Già da qui si può cominciare a notare come, nel momento in cui si arriva alla conclusione, la precisione tenda ad abbassarsi: il rapporto tra tiri in porta e tiri totali porta ad una shot accuracy del 29.0%, al quindicesimo posto tra le squadre del campionato.

Infine un ultimo dato fondamentale: la Fiorentina (21,4%) risulta ultima in campionato per conversione in gol delle grandi occasioni che crea in partita. La prima è nientemeno che la Lazio (66,7%).

