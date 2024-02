Contro il Torino si cerca una vittoria esterna che manca da più di 1 mese, in trasferta media di 1,15 punti a gara

La squadra di Vincenzo Italiano per ora ha avuto un rendimento altalenante in trasferta in questa stagione, dove ha ottenuto 15 punti in 13 partite (media di 1,15 punti a gara) frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ottavo miglior rendimento esterno della Serie A. I viola lontano da casa hanno realizzato 15 reti subendone invece 17. L’ultima vittoria dei viola lontano da Firenze risale al 22 dicembre contro il Monza, da lì 3 sconfitte (Sassuolo, Lecce, Bologna) e 1 pareggio (Empoli). I ragazzi di Vincenzo Italiano, sabato 2 marzo sono chiamati al cambio di rotta, per ritrovare una vittoria esterna che ormai manca da più di un mese e una vittoria che in casa del Torino manca addirittura dal 18marzo 2018 finita 1-2 per i gigliati.

