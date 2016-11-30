Antognoni: "A Milano mancava concentrazione. Gonzalo? Chiedete a Corvino. Chiesa e Perez..."

Le dichiarazioni di Giancarlo Antognoni che tocca anche il tema Gonzalo Rodriguez...

Giancarlo Antognoni alla presentazione del libro "Democracia Futebol Clube", ha rilasciato queste dichiarazioni sulla squadra viola: "Solitamente la Fiorentina non sbaglia approccio alla partita. È successo, può capitare, anche se non è molto comprensibile. A Milano i viola sono andati incontro ad una maggiore determinazione da parte dell'Inter e vi era poca. concentrazione. I giovani? Il mister ha optato per lanciare Perez a San Siro, anche se aveva in panchina altri giocatori altrettanto bravi. Il ragazzo ha fatto la sua figura. La Fiorentina in generale ha disputato un ottimo secondo tempo, mostrando una considerevole reazione. Rinnovo Gonzalo? Chiedete a Corvino. Sicuramente Gonzalo e il suo agente avranno buoni motivi dalla loro parte. Credo che lo scoglio della trattativa sia la durata del contratto, oltre che l'ingaggio. Chiesa? Federico ha già giocato diverse partite, Sousa lo tiene in considerazione continua. E' cresciuto nell'ultimo periodo e l'esperienza in Serie A gli ha permesso di rispondere alla grande in Primavera, con umiltà ed entusiasmo. L'anno scorso la Fiorentina è partita forte per poi finire piano, magari quest'anno sta succedendo un po' il contrario, anche se la classifica è buona. In questo momento Sousa ha raggiunto la giusta quadratura per il suo metodo di gioco. Bernardeschi? Per lui parla il campo: ha fatto diversi gol importanti e decisivi".