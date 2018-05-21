Casa Mercato viola, la nostra nuova rubrica di mercato della mezzanotte con tutte le news del giorno
Laboroviola lancia un'importante novità. Da oggi fino alla fine del calciomercato ci sarà l'appuntamento della mezzanotte riassuntivo di tutte le notizie di mercato della Fiorentina. Il nostro redatto...
A cura di Redazione Labaroviola
21 maggio 2018 19:57
Laboroviola lancia un'importante novità. Da oggi fino alla fine del calciomercato ci sarà l'appuntamento della mezzanotte riassuntivo di tutte le notizie di mercato della Fiorentina. Il nostro redattore Lorenzo Bigiotti riassumerà per voi tutte le notizie di mercato, tutta una giornata di trattative riassunte in un solo articolo!
Appuntamento ogni settimana dal lunedì al venerdì fino al termine del mercato