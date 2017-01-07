Gilardino va a Pescara, Benalouane potrebbe tornare in Italia...
Gilardino lunedì dovrebbe firmare con il Pescara....
A cura di Redazione Labaroviola
07 gennaio 2017 19:13
Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, Alberto Gilardino dopo lo svincolo con l'Empoli avrebbe deciso di andare a giocare nel Pescara di Massimo Oddo per cercare di aiutare la compagine abruzzese alla corsa salvezza. Lunedì la probabile firma.
Vecchie conoscenze ritornano: Benalouane dopo il caos scoppiato a Firenze circa i suoi emolumenti potrebbe tornare in Italia al Bologna. A riportarlo è gazzamercato.