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Gilardino va a Pescara, Benalouane potrebbe tornare in Italia...

Gilardino lunedì dovrebbe firmare con il Pescara....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2017 19:13
Gilardino va a Pescara, Benalouane potrebbe tornare in Italia... -
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Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, Alberto Gilardino dopo lo svincolo con l'Empoli avrebbe deciso di andare a giocare nel Pescara di Massimo Oddo per cercare di aiutare la compagine abruzzese alla corsa salvezza. Lunedì la probabile firma.

Vecchie conoscenze ritornano: Benalouane dopo il caos scoppiato a Firenze circa i suoi emolumenti potrebbe tornare in Italia al Bologna. A riportarlo è gazzamercato.

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