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Tanti auguri mister Pioli! Il tecnico della Fiorentina spegne oggi 52 candeline

L'allenatore Viola Stefano Pioli festeggia oggi il suo cinquantaduesimo compleanno. Il pranzo di ieri assieme a staff tecnico e dirigenza non è stata però soltanto un'occasione per festeggiare, ma anc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 ottobre 2017 10:50
Tanti auguri mister Pioli! Il tecnico della Fiorentina spegne oggi 52 candeline -
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L'allenatore Viola Stefano Pioli festeggia oggi il suo cinquantaduesimo compleanno. Il pranzo di ieri assieme a staff tecnico e dirigenza non è stata però soltanto un'occasione per festeggiare, ma anche per conoscersi meglio ed accelerare il processo di coesione dell'intero pianeta Fiorentina. La redazione di Labaroviola ci tiene ad augurare i migliori successi all'allenatore parmense sia individualmente che collettivamente, buon compleanno mister!

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