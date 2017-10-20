Tanti auguri mister Pioli! Il tecnico della Fiorentina spegne oggi 52 candeline

L'allenatore Viola Stefano Pioli festeggia oggi il suo cinquantaduesimo compleanno. Il pranzo di ieri assieme a staff tecnico e dirigenza non è stata però soltanto un'occasione per festeggiare, ma anc...

L'allenatore Viola Stefano Pioli festeggia oggi il suo cinquantaduesimo compleanno. Il pranzo di ieri assieme a staff tecnico e dirigenza non è stata però soltanto un'occasione per festeggiare, ma anche per conoscersi meglio ed accelerare il processo di coesione dell'intero pianeta Fiorentina. La redazione di Labaroviola ci tiene ad augurare i migliori successi all'allenatore parmense sia individualmente che collettivamente, buon compleanno mister!