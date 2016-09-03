Sanchez: "Sono al top nella mia carriera, ho imparato tanto. La mia posizione..."

Le parole di Carlos Sanchez dopo la vittoria della sua nazionale per 2-0 sul Venezuela

A margine della partita tra Colombia e Venezuela, il centrocampista della Fiorentina Carlos Sánchez ha parlato ai microfoni di As Colombia, del suo momento di forma dopo la vittoria della sua nazionale per 2 reti a 0.

"Sto molto bene, e credo di essere nel pieno della mia maturità calcistica. Conosco di più il mio corpo, la mia posizione in campo e i miei compagni di squadra. Ho imparato tanto nei campionati in cui ho giocato, e adesso sono felice di cosa mi sta accadendo nel presente"