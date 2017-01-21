Labaro Viola

Bernardeschi e Sanchez entrano in diffida. Ecco la situazione disciplinare in casa viola...

La situazione disciplinare dopo Chievo Verona-Fiorentina

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
21 gennaio 2017 22:43
Bernardeschi e Sanchez entrano in diffida. Ecco la situazione disciplinare in casa viola... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Labaroviola
Gabriele Caldieron
Condividi

Dopo la partita contro il Chievo Verona che ha visto Kalinic squalificato, le due novità a livello disciplinare sono le ammonizioni per Sanchez e Bernardeschi che entrano adesso in diffida.

TOMOVIC: 8
KALINIC, SALCEDO, BADELJ: 5 (già scontata la squalifica)
ASTORI, SANCHEZ, BERNARDESCHI: 4 (diffidati)
VECINO, MILIC: 3
GONZALO, BORJA VALERO, OLIVERA: 2
DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 51
Gabriele Caldieron

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok