Bernardeschi e Sanchez entrano in diffida. Ecco la situazione disciplinare in casa viola...

La situazione disciplinare dopo Chievo Verona-Fiorentina

Dopo la partita contro il Chievo Verona che ha visto Kalinic squalificato, le due novità a livello disciplinare sono le ammonizioni per Sanchez e Bernardeschi che entrano adesso in diffida.

TOMOVIC: 8

KALINIC, SALCEDO, BADELJ: 5 (già scontata la squalifica)

ASTORI, SANCHEZ, BERNARDESCHI: 4 (diffidati)

VECINO, MILIC: 3

GONZALO, BORJA VALERO, OLIVERA: 2

DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1

Totale: 51

Gabriele Caldieron