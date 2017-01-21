Bernardeschi e Sanchez entrano in diffida. Ecco la situazione disciplinare in casa viola...
La situazione disciplinare dopo Chievo Verona-Fiorentina
A cura di Gabriele Caldieron
21 gennaio 2017 22:43
Dopo la partita contro il Chievo Verona che ha visto Kalinic squalificato, le due novità a livello disciplinare sono le ammonizioni per Sanchez e Bernardeschi che entrano adesso in diffida.
TOMOVIC: 8
KALINIC, SALCEDO, BADELJ: 5 (già scontata la squalifica)
ASTORI, SANCHEZ, BERNARDESCHI: 4 (diffidati)
VECINO, MILIC: 3
GONZALO, BORJA VALERO, OLIVERA: 2
DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 51
Gabriele Caldieron