Alle 14.42 avevamo dato la notizia in esclusiva dell’accordo tra la Fiorentina e l’Arsenal per il trasferimento in viola di Lucas Torreira con la formula del prestito oneroso a 8 milioni e riscatto fissato a 16 milioni. Intesa raggiunta anche tra la società viola e il regista uruguaiano per un contratto di quattro anni a 3,5 milioni a stagione.

Qualche ora dopo, nel pomeriggio, anche l’affidabile Times, noto giornale inglese, ha confermato la nostra indiscrezione scrivendo che è stato raggiunto l’accordo tra viola e Guinnes sulla base del prestito oneroso a 7 milioni e riscatto a 14 milioni.

Anche il tabloid inglese lega la trattativa di Torreira alla Fiorentina legata all’arrivo all’Arsenal di Ceballos, che andrebbe a sostituire il regista uruguaiano. Una volta chiusa questa trattativa con il Real Madrid, Torreira avrà il via libera verso Firenze.