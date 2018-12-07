CONFRONTOVIOLA, Sconcerti lancia la sfida, Labaroviola l'accoglie. Un faccia a faccia con Della Valle e Corvino

di Flavio OgnissantiNel corso dell'intervento a Radio Bruno, il noto giornalista e tifoso viola, Mario Sconcerti ha dichiarato: "Da tifoso viola chiedo un confronto con i Della Valle e Corvino, ogni a...

di Flavio Ognissanti

Nel corso dell'intervento a Radio Bruno, il noto giornalista e tifoso viola, Mario Sconcerti ha dichiarato: "Da tifoso viola chiedo un confronto con i Della Valle e Corvino, ogni anno andiamo sempre peggio e non sappiamo il motivo. Come un malato che dimagrisce sempre più e non ne conosce il motivo. Chi gli ha chiesto la squadra piu giovane del campionato? Qui non si azzecca più un acquisto. Questo non è contestare, ma è solo un chiedere informazioni su quello che sta accadendo"

Questo in sintesi il pensiero di Sconcerti a cui aderiamo, come testata giornalistica Labaroviola, al 100%. La società ACF, dai Della Valle fino a Corvino, deve spiegare al popolo viola il motivo si questo continuo declassamento, tre anni fa la squadra viola era prima in classifica e veniva da anni di lotta per il terzo posto che significava Champions League, oggi è dodicesima e al massimo l'obiettivo viene dichiarato come settimo posto (che non comporta nessuna qualificazione europea) veniamo da due anni dove si è arrivati ottavi e nessuno ci spiega il motivo di tutto questo, è arrivato il momento di farlo.