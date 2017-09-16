Squadra che vince non si cambia: Pioli conferma l’undici di Verona unico dubbio il terzino destro.

Dopo la brillante vittoria di Verona , Pioli ha deciso di cambiare poco negli undici titolari viola.

La Fiorentina alle ore 18 allo stadio Franchi è chiamata a confermare ciò che di buono si è visto nella trasferta veronese . Per riuscire nell’obbiettivo Pioli ha deciso di confermare quasi in toto gli undici che hanno schiacciato al Bentegodi il Verona per 5-0. L’unico dubbio del tecnico viola riguarda il terzino destro che potrebbe essere Laurini . Il Bologna è dotato infatti di esterni offensivi veramente forti e veloci come Di Francesco e Verdi e la tenuta difensiva di Bruno Gaspar convince poco il tecnico di Parma .

Ecco dunque la probabile formazione viola : (4-2-3-1 ) Sportiello; Laurini , Pezzella,Astori , Biraghi ; Veretout,Badelj; Thereau , Benassi , Chiesa ;Simeone.