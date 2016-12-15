SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER GENOA-FIORENTINA

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Gabriele Caldieron

15 Dicembre · 20:33

Aggiornamento: 9 Febbraio 2017 · 17:05

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Fiorentinalabaroviola

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21.23: finisce qui. Genoa-Fiorentina 1-0. Un saluto da Gabriele Caldieron

93′: Ntcham spara e Tatarusanu si distende.

92′: Bernardeschi vanifica un contropiede con un brutto lancio.

90′: solo 3 i minuti di recupero. Esce Rigoni entra Ntcham.

89′: Simeone atterrato in area per Guida è regolare.

88′: Lazovic scende bene sulla destra e crossa per Simeone che viene murato.

87′: tiro di Velodo sul fondo. Entra Tello al posto di Badelj.

84′: ammonito Badelj.

82′: fuori Olivera dentro Ilicic. Fuori Laxalt dentro Orban.

80′: tiro di Bernardeschi facile però per Perin.

76′: ammonito Lazovic.

72′: OCCASIONE VIOLA! Zarate crossa bene da sinistra, la palla giunge poi sul lato opposto a Bernardeschi che con una magia compensa il controllo difettoso e si libera, al momento del tiro è chiuso però.

71′: Olivera scende sulla sinistra e crossa, la difesa libera e Vecino calcia, alle stelle.

69′: CONTROPIEDE GENOA! Izzo esce palla al piede e serve Lazovic che da destra propone a Rigoni in inserimento, piattone sul fondo ma di un soffio.

68′: la Fiorentina ha alzato il baricentro ma il Genoa contiene bene.

60′: esce Ninkovic entra Ocampos.

59′: OCCASIONE VIOLA! Zarate spizza su corner e Vecino ci arriva ma in estirada non riesce a segnare.

58′: TRAVERSA ZARATE! L’argentino si accende e da sinistra a destra converge verso il centro, destro violentissimo e traversa piena. Ammonito Ninkovic.

52′: esce Milic entra Kalinic.

50′: buona trama viola che termina con un corner per la Fiorentina.

49′: scorribanda offensiva di Simeone che termina con un destro alto sopra la traversa.

20.35: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Genoa e Fiorentina. Sousa persevera, nessun cambio.

——–SECONDO TEMPO——–

20.20: fine primo tempo a Marassi. Genoa-Fiorentina 1-0.

44′: partita legata su un campo viscido, urge una reazione violenta.

36′: GOAL GENOA! LAZOVIC! Bernardeschi perde palla sulla tre quarti e Ninkovic crossa dalla sinistra, la palla attraversa tutta l’area. Tata non esce e Lazovic non perdona. 1-0.

35′: ASTORI PASTICCIO! Protegge un pallone che non esce, Rigoni interviene e crossa basso per Simeone, che per un soffio non batte a rete da due passi.

33′: OCCASIONE GENOA! Tatarusanu esce malissimo e Rigoni batte a rete con porta sguarnita, Gonzalo salva tutto a portiere battuto.

30′: brivido in area viola: retropassaggio pericoloso di Astori che, complici le zolle, mette in crisi Tatarusanu ma se la cava…

29′: buon break di Bernardeschi e servizio per Zarate, giravolta e sinistro. Alto.

20.02: VIA! È riniziata Genoa-Fiorentina

————INIZIO GARA———

19.52: tutto è pronto, a breve l’inizio. Fiorentina inedita con Zarate e Sanchez rilanciati titolari.

19.23: amici di labaroviola buonasera da Gabriele Caldieron e benvenuti a Genoa-Fiorentina, si riparte dal 28′ minuto sul punteggio di 0-0 in una gara con tre punti pesantissimi in palio. Questa la formazione viola: Fiorentina: Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez (cap.), Salcedo, Astori, Milic, Olivera, Badelj, Vecino, Zarate, Bernardeschi, Sanchez.

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