SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER GENOA-FIORENTINA

21.23: finisce qui. Genoa-Fiorentina 1-0. Un saluto da Gabriele Caldieron
93′: Ntcham spara e Tatarusanu si distende.
92′: Bernardeschi vanifica un contropiede con un brutto lancio.
90′: solo 3 i minuti di recupero. Esce Rigoni entra Ntcham.
89′: Simeone atterrato in area per Guida è regolare.
88′: Lazovic scende bene sulla destra e crossa per Simeone che viene murato.
87′: tiro di Velodo sul fondo. Entra Tello al posto di Badelj.
84′: ammonito Badelj.
82′: fuori Olivera dentro Ilicic. Fuori Laxalt dentro Orban.
80′: tiro di Bernardeschi facile però per Perin.
76′: ammonito Lazovic.
72′: OCCASIONE VIOLA! Zarate crossa bene da sinistra, la palla giunge poi sul lato opposto a Bernardeschi che con una magia compensa il controllo difettoso e si libera, al momento del tiro è chiuso però.
71′: Olivera scende sulla sinistra e crossa, la difesa libera e Vecino calcia, alle stelle.
69′: CONTROPIEDE GENOA! Izzo esce palla al piede e serve Lazovic che da destra propone a Rigoni in inserimento, piattone sul fondo ma di un soffio.
68′: la Fiorentina ha alzato il baricentro ma il Genoa contiene bene.
60′: esce Ninkovic entra Ocampos.
59′: OCCASIONE VIOLA! Zarate spizza su corner e Vecino ci arriva ma in estirada non riesce a segnare.
58′: TRAVERSA ZARATE! L’argentino si accende e da sinistra a destra converge verso il centro, destro violentissimo e traversa piena. Ammonito Ninkovic.
52′: esce Milic entra Kalinic.
50′: buona trama viola che termina con un corner per la Fiorentina.
49′: scorribanda offensiva di Simeone che termina con un destro alto sopra la traversa.
20.35: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Genoa e Fiorentina. Sousa persevera, nessun cambio.
——–SECONDO TEMPO——–
20.20: fine primo tempo a Marassi. Genoa-Fiorentina 1-0.
44′: partita legata su un campo viscido, urge una reazione violenta.
36′: GOAL GENOA! LAZOVIC! Bernardeschi perde palla sulla tre quarti e Ninkovic crossa dalla sinistra, la palla attraversa tutta l’area. Tata non esce e Lazovic non perdona. 1-0.
35′: ASTORI PASTICCIO! Protegge un pallone che non esce, Rigoni interviene e crossa basso per Simeone, che per un soffio non batte a rete da due passi.
33′: OCCASIONE GENOA! Tatarusanu esce malissimo e Rigoni batte a rete con porta sguarnita, Gonzalo salva tutto a portiere battuto.
30′: brivido in area viola: retropassaggio pericoloso di Astori che, complici le zolle, mette in crisi Tatarusanu ma se la cava…
29′: buon break di Bernardeschi e servizio per Zarate, giravolta e sinistro. Alto.
20.02: VIA! È riniziata Genoa-Fiorentina
————INIZIO GARA———
19.52: tutto è pronto, a breve l’inizio. Fiorentina inedita con Zarate e Sanchez rilanciati titolari.
19.23: amici di labaroviola buonasera da Gabriele Caldieron e benvenuti a Genoa-Fiorentina, si riparte dal 28′ minuto sul punteggio di 0-0 in una gara con tre punti pesantissimi in palio. Questa la formazione viola: Fiorentina: Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez (cap.), Salcedo, Astori, Milic, Olivera, Badelj, Vecino, Zarate, Bernardeschi, Sanchez.