Borja al rientro col Pescara per un traguardo importante...
Un traguardo importante per Borja Valero
A cura di Redazione Labaroviola
04 gennaio 2017 12:31
Finalmente Borja Valero, la contusione alla tibia lo ha portato lontano dal campo più tempo del previsto ma finalmente, lo spagnolo può tornare ad essere a disposizione di Paulo Sousa contro il Pescara. Infatti se Borja Valero scenderà in campo sul terreno dell'Adriatico raggiungerà così la presenza numero 190 in maglia viola. Un traguardo niente male per "il sindaco".