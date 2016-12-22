Un crocevia fondamentale dove non sono in palio i canonici tre punti...

Stasera Fiorentina-Napoli, tutto normale direte voi, beh non è proprio così.

Stasera in palio non ci sono i canonici tre punti, c'è in palio il crocevia della stagione. Una Fiorentina sconfitta a Genova e di nuovo a Roma è a poche ore da una sfida complicatissima contro un Napoli stellare. Borja Valero non ci sarà il che mi preoccupa visto che avrebbe "solo" una contusione. Pazienza, Sousa avrà la soluzione. Proprio quel Sousa che in panchina lo vediamo sempre grintoso, eppure sembra mancar qualcosa rispetto alla scorsa stagione, ma cosa? Grinta? Amore? Rabbia? Sicuramente si.

Firenze stasera vuole meno tacchi e più corse, meno "giochesse" è più concretezza, meno fioretto è più sciabola, vorrebbe solo che il cuore messo nei cori e nei colori stasera si manifesti in campo, chiunque giochi. Allora forza Fiorentina, lotta col cuore, è Firenze che te lo chiede, ti chiede di rimanere attaccata al treno dell'Europa...

Gabriele Caldieron