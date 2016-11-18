"Storia di un sogno sfumato" stasera ore 21.00 presso Scandicci. Un evento de il "Museo Fiorentina"

Il terzo scudetto sfumato all'ultima giornata raccontato dai protagonisti. Stasera a Scandicci...

ll Museo Fiorentina invita tutti gli Amici Viola al secondo appuntamento fissato per venerdì 18 Novembre alle ore 21 con “Scusa Ameri. Storia di un sogno strappato”, un ciclo di trasmissioni radiofoniche trasmesse da un teatro e uno spettacolo per narrare la storia e celebrare il trentacinquesimo anniversario della stagione 1981/82, quella del “terzo scudetto” viola sfumato all’ultima giornata.

“Scusa Ameri. Storia di un sogno strappato” è frutto delle idee e della collaborazione di tre narratori, membri della Commissione Storia del Museo Fiorentina, innamorati del calcio e della sua storia (Stefano Cecchi, Giacomo Guerrini e Fabio Incatasciato) ed è realizzato in collaborazione con il Teatro della Toscana e con il patrocinio del Comune di Scandicci. Per sette sere, dalle 21.00 alle 23.00, il Teatro Studio di Scandicci (Via Donizetti 58), aperto al pubblico gratuitamente per l’occasione, ospiterà un format che ripercorrerà la cavalcata viola interrotta soltanto alla fine in virtù di arbitraggi che molto hanno fatto discutere. Ogni volta, oltre al ricordo delle giornate di quel campionato, raccontate con protagonisti, filmati e documenti dell’epoca sarà possibile rivivere la storia, i colori e i fatti salienti che caratterizzarono quel periodo. I responsabili della Commissione Patrimonio del Museo Fiorentina presenteranno in ogni serata cimeli dell’epoca e anche il pubblico sarà invitato a presentarsi con materiale d’epoca (dai biglietti dello stadio ai gadget col giglio stilizzato) e chiamato a partecipare esponendo il proprio pensiero.

Il secondo ospite della serata sarà Sandro Picchi

La diretta delle serate sarà trasmessa integralmente sulle frequenze di Radio Toscana (www.radiotoscana.it) e disponibile in podcast sul sito del Museo Fiorentina (www.museofiorentina.it).

Le altre date, tutte con INGRESSO LIBERO come le precedenti serate, saranno 17 Gennaio, 21 Febbraio, 21 Marzo e 11 Aprile. Il percorso si concluderà con uno spettacolo teatrale ricco di ospiti e sorprese in programma il 19 Maggio 2017.