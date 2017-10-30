ACF: il 1 Novembre allenamento a porte aperte allo Stadio Artemio Franchi. Cancelli aperti dalle ore 14.30
La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha emesso un comunicato che apre la possibilità ai tifosi viola di seguire un allenamento di Pioli a porte aperte, presso lo stadio, in vista della partita con...
La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha emesso un comunicato che apre la possibilità ai tifosi viola di seguire un allenamento di Pioli a porte aperte, presso lo stadio, in vista della partita contro la Roma in programma Domenica alle ore 15.00:
"La sessione di allenamento di mercoledì 1 novembre si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico.
I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 14:30, pertanto si invitano i tifosi ad accedere da tale lato e non sostare davanti ai cancelli del Centro sportivo in quanto i calciatori non transiteranno dalla zona pedonale.
Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni per motivi di sicurezza: pertanto NON E’ CONSENTITO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO E ANIMALI.
I media interessati ad assistere all’allenamento potranno seguire la sessione dalla Tribuna Stampa."