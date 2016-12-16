Corvino: "Con Sousa parlo ad Aprile. Il rinnovo di Gonzalo..."

Alcune anticipazioni dell'intervista rilasciata a Rai Sport.

Stasera a partire dalle ore 23.00 su Rai Sport 1 (canale 57) andrà in onda una puntata di Zona 11 P.M. Dove vi sarà un'intervista a Pantaleo Corvino. Queste alcune delle dichiarazioni:

"La clausola di 50 mln per Kalinic? È stata una decisione presa con il suo procuratore, sarebbe una cifra che andrebbe bene a entrambi. Vediamo. Se resterà a gennaio? La nostra intenzione è quella. Paulo Sousa? Abbiamo un appuntamento fissato per Aprile. Chi sarà il prossimo capitano? Beh, spero Gonzalo Rodriguez".