Beffa viola: Jovetic vicino al Milan
Secondo quanto riportato da Sportitalia e da Michele Criscitiello, Stevan Jovetic sarebbe vicinissimo al Milan, sembra destinazione gradita per l'attaccante montenegrino che si allontana sempre più da...
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2016 13:54
Secondo quanto riportato da Sportitalia e da Michele Criscitiello, Stevan Jovetic sarebbe vicinissimo al Milan, sembra destinazione gradita per l'attaccante montenegrino che si allontana sempre più da Firenze. Seguiranno sviluppi nelle prossime ore