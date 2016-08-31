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Beffa viola: Jovetic vicino al Milan

Secondo quanto riportato da Sportitalia e da Michele Criscitiello, Stevan Jovetic sarebbe vicinissimo al Milan, sembra destinazione gradita per l'attaccante montenegrino che si allontana sempre più da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2016 13:54
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Secondo quanto riportato da Sportitalia e da Michele Criscitiello, Stevan Jovetic sarebbe vicinissimo al Milan, sembra destinazione gradita per l'attaccante montenegrino che si allontana sempre più da Firenze. Seguiranno sviluppi nelle prossime ore

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