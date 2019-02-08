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Labaroviola per il sociale: diventa un soccorritore volontario per l'emergenza del 118 alla Croce D'Oro di Ponte a Ema

Con grande piacere Labaroviola informa che, la P.A. Croce D'Oro di Ponte a Ema (FI) di Via Longo 1, organizza per il 25/02/2019, ore 21.00, il corso di "primo livello" per diventare un soccorritore vo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 febbraio 2019 08:18
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Con grande piacere Labaroviola informa che, la P.A. Croce D'Oro di Ponte a Ema (FI) di Via Longo 1, organizza per il 25/02/2019, ore 21.00, il corso di "primo livello" per diventare un soccorritore volontario per l'emergenza del 118. La partecipazione al corso è del tutto gratuita. PER INFO CLICCA QUI  . 

Labaroviola per il sociale: diventa un soccorritore volontario per l'emergenza del 118 alla Croce D'Oro di Ponte a Ema

 

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