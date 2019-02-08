Labaroviola per il sociale: diventa un soccorritore volontario per l'emergenza del 118 alla Croce D'Oro di Ponte a Ema
Con grande piacere Labaroviola informa che, la P.A. Croce D'Oro di Ponte a Ema (FI) di Via Longo 1, organizza per il 25/02/2019, ore 21.00, il corso di "primo livello" per diventare un soccorritore vo...
A cura di Redazione Labaroviola
08 febbraio 2019 08:18
Con grande piacere Labaroviola informa che, la P.A. Croce D'Oro di Ponte a Ema (FI) di Via Longo 1, organizza per il 25/02/2019, ore 21.00, il corso di "primo livello" per diventare un soccorritore volontario per l'emergenza del 118. La partecipazione al corso è del tutto gratuita. PER INFO CLICCA QUI .