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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Totoformazione: Chiesa con Sanchez a centrocampo. Il modulo…

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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Totoformazione: Chiesa con Sanchez a centrocampo. Il modulo…

Redazione

18 Dicembre · 13:37

Aggiornamento: 18 Dicembre 2016 · 13:37

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Stasera la Fiorentina scenderà in campo alle 20.45 in una difficilissima sfida contro la Lazio di Inzaghi. È una Fiorentina orfana ancora di Borja Valero e Salcedo Badelj a centrocampo, recupera Babacar.
Tatarusanu proteggerà la porta viola, difesa a 4 con Tomovic, Gonzalo, Astori e Milic che dovrebbe scalzare Olivera dai titolari. Sanchez e Vecino davanti alla difesa. In tre dietro la punta: Chiesa (in vantaggio su Tello), Ilicic, Bernardeschi e Kalinic. Unica variante potrebbe lanciare Cristoforo dai titolari rinunciando a Chiesa.

Fiorentina, 4-2-3-1: Tatarusanu, Tomovic, Gonzalo, Astori, Milic, Sanchez, Vecino, Chiesa, Ilicic, Bernardeschi, Kalinic.

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