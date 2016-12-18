Totoformazione: Chiesa con Sanchez a centrocampo. Il modulo…

Stasera la Fiorentina scenderà in campo alle 20.45 in una difficilissima sfida contro la Lazio di Inzaghi. È una Fiorentina orfana ancora di Borja Valero e Salcedo Badelj a centrocampo, recupera Babacar.

Tatarusanu proteggerà la porta viola, difesa a 4 con Tomovic, Gonzalo, Astori e Milic che dovrebbe scalzare Olivera dai titolari. Sanchez e Vecino davanti alla difesa. In tre dietro la punta: Chiesa (in vantaggio su Tello), Ilicic, Bernardeschi e Kalinic. Unica variante potrebbe lanciare Cristoforo dai titolari rinunciando a Chiesa.

Fiorentina, 4-2-3-1: Tatarusanu, Tomovic, Gonzalo, Astori, Milic, Sanchez, Vecino, Chiesa, Ilicic, Bernardeschi, Kalinic.