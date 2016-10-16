SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-ATALANTA

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La cronaca live minuto per minuto di Fiorentina-Atalanta
FINISCE QUA: FIORENTINA-ATALANTA 0-0 fischi al Franchi
45': 4 di recupero
43': Petagna scalda le mani a Tatarusanu. Entra D'Alessandro esce Gomez
37: esce Babacar ed entra Zarate
35': percussione di Gomez ma palla a lato
33': ammonito Gagliardini
30': ottimo cross per Babacar da parte di Astori. Palla a lato
27': bel cross di Tello per Bernardeschi che sponda dentro per Kalinic, si tuffa di testa sul primo palo ma esce di un soffio. Che occasione...
25': ammonito Vecino
22': fuori Kurtic dentro Gagliardini
20': Tello piazza il mancino sul palo lungo ma il bravo Berisha devia in angolo. Sulla ripartenza ammonito Astori.
18': anche Tello si fa vedere con un tiro smorzato e bloccato da Berisha
16': bordata di Vecino dalla distanza, angolo.
13': fuori Sanchez dentro Vecino. Fuori anche Milic per Tello
10': Che brivido! Gomez scende sulla fascia e mette sul secondo palo per Kurtic che fa scendere un gelido brivido sulla schiena...
5': cross di Milic deviato in angolo, Sanchez impatta in modo egregio ma Conti sventa a due passi dalla linea, grande occasione viola
3': ammonito Drame' per un fallo su Bernardeschi.
VIA È INIZIATO IL SECONDO TEMPO
FINE PRIMO TEMPO
42': anche Kalinic calcia da posizione molto defilata ma Berisha c'è.
41': Kessie' salta Salcedo è da posizione impossibile calcia, Tatarusanu blocca.
35': buon cross di Astori per Kalinic che di testa alza sopra la traversa.
29': fischi al Franchi solo un'altra pericolosissima azione bergamasca.
28': Conti si beve Milic sulla fascia e crossa al centro, la palla sfila ma era una grandezza occasione.
25': dopo qualche buona azione Kurtic entra in area e crossa, Astori è il più lesto a sventare sulla linea.
21': percussione entusiasmante di Kurtic che viene messo giù da Sanchez, per Doveri è tutto regolare.
16': percussione centrale di Kalinic che poi, defilato col sinistro trova Berisha pronto e palla un corner.
13': ammonito anche Badelj per un fallo su Gomez.
9': cross dalla destra di Bernardeschi per Babacar, Berisha esce e blocca la sfera.
7': ammonito Caldara
3': punizione viola con Berisha che blocca in prossimità della linea di porta.
VIA! È INIZIATA FIORENTINA-ATALANTA
----------PREGARA---------------
11.37: comincia il live di labaroviola che racconterà minuto per minuto Fiorentina-Atalanta. Buongiorno da Gabriele Caldieron.
11.40: Tatarusanu, Lazzerini e Dragowski scendono sul terreno di gioco per le prime fasi di riscaldamento.
11.42: Formazioni ufficiali;
FIORENTINA (3-4-1-2): Tatarusanu, Salcedo, Gonzalo, Astori, Bernardeschi, Sanchez, Badelj, Milic, Borja Valero, Babacar, Kalinic.
ATALANTA (3-5-2): Berisha, Toloi, Caldara, Masiello, Conti, Kurtic, Freuler, Drame, Kessie', Gomez, Petagna.
11.55: l'Atalanta scende in campo per la fase di riscaldamento, dopo qualche secondo ecco anche la squadra viola.