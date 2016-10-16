SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-ATALANTA

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La cronaca live minuto per minuto di Fiorentina-Atalanta

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
16 ottobre 2016 11:37
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FINISCE QUA: FIORENTINA-ATALANTA 0-0 fischi al Franchi

45': 4 di recupero

43': Petagna scalda le mani a Tatarusanu. Entra D'Alessandro esce Gomez

37: esce Babacar ed entra Zarate

35': percussione di Gomez ma palla a lato

33': ammonito Gagliardini

30': ottimo cross per Babacar da parte di Astori. Palla a lato

27': bel cross di Tello per Bernardeschi che sponda dentro per Kalinic, si tuffa di testa sul primo palo ma esce di un soffio. Che occasione...

25': ammonito Vecino

22': fuori Kurtic dentro Gagliardini

20': Tello piazza il mancino sul palo lungo ma il bravo Berisha devia in angolo. Sulla ripartenza ammonito Astori.

18': anche Tello si fa vedere con un tiro smorzato e bloccato da Berisha

16': bordata di Vecino dalla distanza, angolo.

13': fuori Sanchez dentro Vecino. Fuori anche Milic per Tello

10': Che brivido! Gomez scende sulla fascia e mette sul secondo palo per Kurtic che fa scendere un gelido brivido sulla schiena...

5': cross di Milic deviato in angolo, Sanchez impatta in modo egregio ma Conti sventa a due passi dalla linea, grande occasione viola

3': ammonito Drame' per un fallo su Bernardeschi.

VIA È INIZIATO IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

42': anche Kalinic calcia da posizione molto defilata ma Berisha c'è.

41': Kessie' salta Salcedo è da posizione impossibile calcia, Tatarusanu blocca.

35': buon cross di Astori per Kalinic che di testa alza sopra la traversa.

29': fischi al Franchi solo un'altra pericolosissima azione bergamasca.

28': Conti si beve Milic sulla fascia e crossa al centro, la palla sfila ma era una grandezza occasione.

25': dopo qualche buona azione Kurtic entra in area e crossa, Astori è il più lesto a sventare sulla linea.

21': percussione entusiasmante di Kurtic che viene messo giù da Sanchez, per Doveri è tutto regolare.

16': percussione centrale di Kalinic che poi, defilato col sinistro trova Berisha pronto e palla un corner.

13': ammonito anche Badelj per un fallo su Gomez.

9': cross dalla destra di Bernardeschi per Babacar, Berisha esce e blocca la sfera.

7': ammonito Caldara

3': punizione viola con Berisha che blocca in prossimità della linea di porta.

VIA! È INIZIATA FIORENTINA-ATALANTA

----------PREGARA---------------

11.37: comincia il live di labaroviola che racconterà minuto per minuto Fiorentina-Atalanta. Buongiorno da Gabriele Caldieron.

11.40: Tatarusanu, Lazzerini e Dragowski scendono sul terreno di gioco per le prime fasi di riscaldamento.

11.42: Formazioni ufficiali;

FIORENTINA (3-4-1-2): Tatarusanu, Salcedo, Gonzalo, Astori, Bernardeschi, Sanchez, Badelj, Milic, Borja Valero, Babacar, Kalinic.

ATALANTA (3-5-2): Berisha, Toloi, Caldara, Masiello, Conti, Kurtic, Freuler, Drame, Kessie', Gomez, Petagna.

11.55: l'Atalanta scende in campo per la fase di riscaldamento, dopo qualche secondo ecco anche la squadra viola.

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