Babacar adesso tocca a te. Che Sabato sia “il primo giorno di scuola”?

Chievo Verona-Fiorentina, Sabato 21 ore 18.00 gara valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Kalinic squalificato, Babacar titolare.

Dovrebbe essere questo il preambolo della sfida contro i clivensi. Babacar di nuovo titolare dopo tanta panchina a scapito di Kalinic e di uno Zarate impiegato con più frequenza. Una partita per il “Baba” che sa in parte si primo giorno di scuola per certi versi: al rientro dopo le “vacanze” oppure… Oppure il lancio come nuovo titolare, inutile nascondersi: il Tianjin incalza e Kalinic potrebbe davvero partire.

A Gennaio se il croato va in oriente non arriveranno grandi nomi e Babacar potrebbe essere promosso da titolare e vivere a Verona quindi, il suo “primo giorno di scuola”. Babacar ha segnato in questa stagione 7 reti in 13 presenze considerando tutte le competizioni. Uno score niente male se pensate che a volte il senegalese ha giocato semplici spezzoni di gara. Il motivo è che con Babacar la Fiorentina perde fluidità di manovra che garantisce Kalinic, in soldoni gioca peggio. Adesso però Sousa potrebbe fare di necessità virtù. La Cina chiama, Kalinic dovrebbe rispondere e il buon professor Sousa dovrà puntare sul ragazzo che “ha tante potenzialità ma non si applica”, la campanella suona: primo giorno di scuola, Babacar al suo primo giorno di scuola.

(Di Settembre o Gennaio?)

Gabriele Caldieron