A Cagliari storicamente un tabù, oggi difesa a quattro? Sousa deve analizzare bene i sardi...

Tutti i numeri delle trasferte in terra sarda, oggi difesa a quattro? Occhio al Cagliari...

Cagliari-Fiorentina è storicamente un tabù per la squadra viola. Infatti nelle partite giocate nel capoluogo sardo sono arrivate storicamente dal 1965 ad oggi in un totale di 35 partite giocate:

Vittorie Cagliari: 16

Pareggi: 15

Vittorie Fiorentina: 4

Gol Cagliari: 42

Gol Fiorentina: 26

Un dato senz'altro abbastanza inquietante...

La Fiorentina si presenta all'impegno odierno dopo aver battuto lo Slovan Liberec per tre reti ad uno, un risultato confortante anche se, i goal, sono arrivati non da giocate eccelse ma da un errore difensivo, un rimpallo ed un contropiede, bravi i nostri a capitalizzare ma il gioco non è apparso così spumeggiante. Ecco che la conferma del 4-3-1-2 è da considerare comunque un rischio. Ilicic è al rientro ma la doppia punta Kalinic-Babacar è forse un tassello adesso inamovibile vista anche la fiducia conquistata in terra ceca.

Urge una svegliata da parte di Bernardeschi, divenuto un ectoplasma nei minuti a lui concessi giovedì, tutta Firenze lo aspetta da protagonista e si augura di vedere il proprio numero 10 "timbrare il cartellino". Salcedo dovrebbe conquistarsi una casacca da titolare così come Vecino che al fianco di Badelj e Valero dovrebbero ispirare la manovra viola, a patto che, il modulo venga appunto confermato. Per la corsia di sinistra aperto il ballottaggio Milic-Olivera con quest'ultimo leggermente favorito sul primo vista la buona prestazione in Europa League.

La squadra cagliaritana è in forma e cercherà di prendere la Fiorentina in contropiede sfruttando la velocità.

Serve da parte dei ragazzi di mister Sousa rapidità nel palleggio e verticalizzazioni ficcanti, altrimenti la difesa sarda risulterà difficile da scardinare ed il tiki-taka espone a rischi. Dunque la prova del nove, in questa stagione cominciata in modo così particolare riuscirà la Fiorentina a sfatare il tabù sardo?

Gabriele Caldieron