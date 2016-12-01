Corsi: "A Firenze un goal fortunoso e sei Dio, non funziona così. Saponara e Pucciarelli..."

Il presidente Empolese Fabrizio Corsi al veleno sempre sulla Fiorentina...

Il presidente empolese Fabrizio Corsi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni parlando anche di Fiorentina:

"Contro la Fiorentina e il Milan abbiamo disputato due ottimi primi tempi. I loro tifosi, presenti in tribuna, erano molto preoccupati. Peccato che, nei secondi tempi, siano emersi i nostri limiti mentali, che ci hanno portato a risultati negativi.

Fino a pochi giorni fa ci sono mancate le prestazioni di Pucciarelli e Saponara, che è tornato ad esprimere il suo livello a cui ci ha abituato contro il Milan. Se un giocatore della squadra viola avesse fatto una prova così sopra le righe ne avrebbero parlato tutte le prime pagine dei giornali. A Firenze è sufficiente che uno faccia un gol di rimpallo e viene esaltato al pari dei migliori calciatori del globo, anche di fronte a prestazioni normali. A me, invece va bene non dargli tutta questa risonanza: deve capire che non ha fatto nulla e serve la continuità".